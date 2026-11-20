UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn về việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn. Động thái nhằm cụ thể hóa các Kết luận của Bộ Chính trị, Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp Sở An toàn thực phẩm (ATTP), Sở Nội vụ và các bên liên quan xây dựng Đề án sắp xếp Sở ATTP thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế. Cùng với đó, Sở Y tế sẽ rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để phù hợp với mô hình dự kiến và thực tiễn quản lý.

TP Hồ Chí Minh dự kiến sáp nhập Sở Du lịch và Sở An toàn thực phẩm.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và Sở Nội vụ xây dựng Đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chủ trì rà soát toàn diện từ chức năng, nhiệm vụ, biên chế, vị trí việc làm đến đội ngũ công chức, người lao động, tài chính và tài sản. Các phương án sắp xếp bộ máy bên trong, bàn giao và tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước cũng như việc cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Đối với 12 cơ quan chuyên môn còn lại (gồm Văn phòng UBND, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra), Thủ trưởng các đơn vị phải tự rà soát, đánh giá hiệu quả từng phòng, ban trực thuộc. Các đơn vị này cần đề xuất phương án tinh gọn đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, đồng thời lên phương án bố trí lại nhân sự và cơ sở vật chất.

Về tiến độ, các cơ quan chuyên môn phải hoàn thiện đề án, hồ sơ và dự thảo văn bản liên quan, gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 25/11/2026.

Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị tại kỳ họp tháng 12/2026 và ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền trước ngày 30/12/2026./.