Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hệ thống Vincom tổ chức nhiều hoạt động nhằm đưa điện ảnh, nghệ thuật truyền thống và chất liệu văn hóa dân gian đến gần hơn với công chúng.

Đưa văn hóa Việt đến gần công chúng

Từ 22/11 đến 24/11, chương trình chiếu phim miễn phí diễn ra tại CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh, CGV Vincom Plaza Hạ Long, CGV Vincom Plaza Sơn La và Aeon Beta Cinema tại Vincom Mega Mall Royal Island. Các suất chiếu gồm phim truyện, tài liệu và hoạt hình, phục vụ khán giả ở nhiều độ tuổi.

Ngày 24/11, nghệ thuật truyền thống được giới thiệu qua chương trình múa rối nước “Quả bầu mẹ” của Wolfoo World tại Vincom Mega Mall Smart City và Vincom Mega Mall Royal City. Cùng ngày, Vincom Plaza Thanh Hóa tổ chức workshop vẽ nón lá, trò chơi dân gian và chụp ảnh với áo dài, Việt phục.

Múa rối nước “Quả bầu mẹ” đưa nghệ thuật dân gian đến gần trẻ em.

Trước đó, trong hai ngày 21-22/11, “Trạm Hà Nội sáng đèn” tại Vincom Mega Mall Smart City mang đến 3 chặng khám phá thành phố, đồng thời phát động cuộc thi “Một vòng Hà Nội”. Tại Vincom Mega Mall Ocean Park, Ngày hội sáng tạo và văn hóa giới thiệu Trống Lùng Tùng Mệ Hường của Huế, kết hợp tìm hiểu nhạc cụ truyền thống và thực hành có hướng dẫn.

Các hoạt động trải nghiệm tiếp tục diễn ra tại nhiều trung tâm thương mại. Vincom Mega Mall Times City tổ chức chương trình “Văn hóa muôn màu” cùng Ler Ther Studio từ 21/11 đến 24/11, với hoạt động làm móc khóa nón lá và khảm sắc xà cừ. Trong khi đó, Vincom Mega Mall Royal Island tổ chức “Sắc màu Việt phục” ngày 24/11, gồm diễu hành Việt phục, workshop tranh Đông Hồ và trang trí nón lá.

Văn hóa Việt được giới thiệu qua các trạm trải nghiệm.

Mở rộng không gian tri thức và kết nối gia đình

Bên cạnh hoạt động văn hóa, Vincom triển khai nhiều chương trình cộng đồng, khuyến khích văn hóa đọc và tạo sân chơi cho gia đình. Nổi bật là Hội sách kí lô tại Vincom Plaza Huế từ 20/11 đến 30/11, dự kiến quy tụ khoảng 5 tấn sách cũ với giá 59.000 đồng/kg. Sách mới cũng được giảm giá đến 80%, với nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực văn học, khoa học, kỹ năng sống và thiếu nhi.

Hội sách kí lô tại Vincom Plaza Huế dự kiến quy tụ khoảng 5 tấn sách cũ.

Các hoạt động dành cho gia đình được tổ chức tại nhiều điểm đến. Vincom Mega Mall Ocean Park có chuỗi workshop cùng Ler Ther Studio và TH Education. Vincom Center Trần Duy Hưng tổ chức trải nghiệm làm phụ kiện cùng Thế Giới Kim Cương; Vincom Plaza Thanh Hóa triển khai ngày hội sách, vẽ tranh, ca nhạc và hoạt náo dành cho thiếu nhi trong hai ngày 21-22/11.

Không khí cuối tuần thêm sôi động với chương trình thời trang nhí Wonder Land V - Candy Land tại Vincom Center Phạm Ngọc Thạch ngày 22/11 và trò chơi “Hãy chọn giá đúng” cùng WinMart tại Vincom Mega Mall Times City từ 19/11 đến 25/11.

Ngày 23/11, Vincom Mega Mall Grand Park tổ chức ngày hội sinh nhật kết hợp đêm nhạc, trải nghiệm thể thao cùng Decathlon và Wishes Booth. Khách tham gia có thể chụp hai ảnh Polaroid, trong đó một ảnh mang về và một ảnh lưu lại cùng lời chúc tại trung tâm thương mại.

Các chương trình sáng tạo và biểu diễn kết nối nhiều thế hệ.

Hoạt động văn hóa tiếp tục được nối dài vào ngày 28/11 với chương trình “Thanh âm ngày ấy” tại Vincom Mega Mall Smart City, phối hợp dự án “Khéo sàng khéo sảy”. Hành trình “Tuyến tàu ký ức” gồm 9 phân khu, kết hợp giao lưu nghệ sĩ, trò chuyện chuyên đề và trò chơi dân gian.

Ưu đãi mua sắm đến 80% trong tháng sinh nhật

Song hành chuỗi hoạt động văn hóa, hệ thống Vincom triển khai nhiều chương trình mua sắm nhân dịp sinh nhật 22 năm và mùa Black Friday. Tại Vincom Mega Mall Ocean Park, khu bán hàng tập trung ngày 21-22/11 quy tụ sáu thương hiệu với ưu đãi đến 60%. Vincom Plaza Huế tổ chức hai đợt Black Friday vào ngày 21-22/11 và 27-29/11, giảm giá đến 50%. Các chương trình tại Ocean City và Thanh Hóa diễn ra từ 23/11 đến 29/11, trong khi Royal City tổ chức khu mua sắm tập trung ngày 27-29/11.

Riêng ngày 23/11, Vincom Center Bà Triệu tổ chức cắt bánh sinh nhật lúc 18h và chương trình “Cuộc đua bill 22 triệu” từ 18h đến 21h. Khách có hóa đơn mua sắm từ 5 triệu đồng được tham gia theo thể lệ; giải thưởng 22 triệu đồng tiền mặt dành cho hóa đơn có giá trị cao nhất, công bố lúc 21h30.

Chuỗi chương trình kích cầu mua sắm kết nối nhiều thương hiệu trên hệ thống.

Nhiều thương hiệu thời trang, phụ kiện và mỹ phẩm cũng áp dụng ưu đãi đến 80%. GAP tại Vincom Center Đồng Khởi, Pucini tại Smart City, Ocean City và Thảo Điền, cùng Clarins tại Đồng Khởi và Thảo Điền triển khai các chương trình giảm giá đến hết ngày 30/11, tùy danh mục sản phẩm và cửa hàng tham gia.

Từ 20/11 đến 30/11, chương trình Black Friday của nhóm thương hiệu ACFC mang đến mức giảm cao nhất 80% cho các nhãn hàng như Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein và Mango. Uniqlo triển khai Tuần lễ cảm ơn từ 20/11 đến 26/11 tại Vincom Center Bà Triệu, Landmark 81, Phạm Ngọc Thạch và Metropolis. Trong khi đó, Nitori tại Thảo Điền, Kohnan tại Ocean City và LitiBaby có ưu đãi đến 50% cho các nhóm sản phẩm áp dụng.

Đáng chú ý, chương trình Uniqlo × Vincom từ 20/11 đến 26/11 dành tặng 1.200 thẻ quà tặng, mỗi thẻ trị giá 100.000 đồng, tại 12 trung tâm thương mại. Thẻ được phân bổ cho khách hàng VinClub định danh, VIP, cộng đồng cư dân trọng điểm và khách đáp ứng điều kiện của chương trình Hóa đơn đổi quà tại từng địa điểm.

Từ dấu mốc Vincom Center Bà Triệu khai trương ngày 23/11/2004, hành trình 22 năm của Vincom gắn với sự phát triển của các điểm đến mua sắm, giải trí và kết nối cộng đồng. Chuỗi hoạt động trong tháng sinh nhật tiếp tục mở rộng trải nghiệm văn hóa, vui chơi và mua sắm cho khách hàng trên toàn quốc.