Theo văn bản trả lời, ngày 18/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở Xây dựng và chủ đầu tư là Công ty TNHH Hòa Bình. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND TP.Đà Nẵng điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

Nếu tách được phần diện tích xây dựng căn hộ chung cư và căn hộ khách sạn, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu thành phố ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất xây dựng chung cư (bao gồm phần diện tích xây dựng nhà chung cư và phần diện tích hạ tầng, cảnh quan...). Trường hợp không tách riêng được, sở sẽ tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất xây dựng dự án thành đất ở tại đô thị và xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Phía trước của dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng.

Hiện nay, các vướng mắc liên quan đến dự án đang được UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì xử lý. Theo Sở Xây dựng, UBND thành phố đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Công ty TNHH Hòa Bình rà soát các hạng mục công trình đã triển khai xây dựng tại dự án, bao gồm cả các hạng mục xây dựng đúng và không đúng so với giấy phép xây dựng. Cùng với đó, chủ đầu tư phải đánh giá lại tổng thể mục tiêu đầu tư sau cùng của dự án để làm cơ sở liên hệ cơ quan có thẩm quyền đề nghị thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định, trước khi tiến hành các thủ tục tiếp theo liên quan đến đất đai và quy hoạch xây dựng.

Sở Xây dựng cũng đã đề nghị chủ đầu tư khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo yêu cầu của UBND TP.Đà Nẵng và cam kết thời hạn hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay sở vẫn chưa nhận được báo cáo kèm phương án đề xuất nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc từ phía chủ đầu tư.

Đến ngày 6/11/2026, UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục giao Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc UBND phường Sơn Trà về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ xử lý vi phạm. Trường hợp chủ đầu tư không chủ động đề xuất phương án xử lý dứt điểm hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu, cơ quan chức năng phải tổng hợp, đề xuất phương án xử lý cụ thể để tham mưu thành phố trước ngày 20/11/2026.

UBND TP.Đà Nẵng đồng thời đề nghị Công ty TNHH Hòa Bình nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng; chủ động phối hợp với UBND phường Sơn Trà, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra, rà soát; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để khắc phục các vi phạm tại dự án.

Công ty TNHH Hòa Bình do ông Nguyễn Hữu Đường (hay còn gọi là Đường bia) làm Chủ tịch. Doanh nghiệp này nổi tiếng với loạt dự án dát vàng như Wyndham Hanoi Golden Lake, Danang Golden Bay hay chung cư Hòa Bình Green City tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Đường

Riêng tại dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng, công trình có quy mô hơn 1.000 căn hộ và phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, sở hữu bể bơi vô cực dát vàng trên nóc tòa nhà cao 29 tầng cùng hệ thống thiết bị vệ sinh làm từ kim loại được dát vàng 24K. Dự án này bị phát hiện xây dựng nhiều hạng mục trái phép từ năm 2019, song nhiều năm qua vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn, ông Nguyễn Hữu Đường còn gây chú ý với đề xuất thử nghiệm mô hình "đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng tại Hà Nội. Công ty TNHH Hòa Bình cũng từng đề xuất tham gia triển khai một số tuyến đường sắt đô thị tại Thủ đô, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc doanh nghiệp được chấp thuận tham gia các dự án này.