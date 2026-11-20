Chiều 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp.

Luật gồm 4 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, trừ một số quy định có thời điểm áp dụng riêng.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật (ảnh QH).

Nâng ngưỡng doanh thu tính thuế lên 10 tỷ đồng, miễn thuế 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật là nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương án tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh. Chính phủ được giao điều chỉnh mức doanh thu này phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Luật cũng bổ sung chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, để tránh lợi dụng chính sách, Chính phủ sẽ quy định không áp dụng ưu đãi này đối với doanh nghiệp thành lập do sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi hoặc thành lập mới sau khi giải thể doanh nghiệp khác có cùng chủ sở hữu hoặc thành viên, cổ đông chi phối.

Đối với lĩnh vực giáo dục, luật bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục không vì lợi nhuận căn cứ vào quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền.

Đại biểu tham gia phiên họp (ảnh QH).

Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc miễn thuế chỉ áp dụng đối với thu nhập gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Bên cạnh đó, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh cũng được đưa vào luật.

Đất bỏ hoang chịu thuế suất 0,2%, miễn thuế đất sử dụng cho giáo dục

Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật bổ sung quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang với mức thuế suất 0,2%. Diện tích đất bỏ hoang được xác định là diện tích tính thuế để có cơ sở thực hiện.

Đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, luật bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất của các cơ sở giáo dục. Chính phủ sẽ quy định diện tích được miễn là phần đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp để sử dụng vào mục đích giáo dục, đào tạo; không bao gồm diện tích sử dụng cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Đại biểu tham gia phiên họp (ảnh QH).

Trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, cơ sở sử dụng đất sẽ bị thu hồi số thuế đã được miễn, tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Luật cũng điều chỉnh thời gian ổn định giá đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ 5 năm xuống 3 năm.

Về thời điểm áp dụng, quy định nâng ngưỡng doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027; quy định thu thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Riêng quy định về giá đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.