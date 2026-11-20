Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác giải quyết kiến nghị cử tri và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thành phố.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm việc với UBND các phường Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Tây Tựu, Đông Ngạc và Thượng Cát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri và chất lượng công tác tổng hợp, báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền; chủ động phối hợp xử lý các vấn đề liên ngành, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với kiến nghị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, đơn vị, cơ quan được giao chủ trì phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung trả lời, xác định rõ trách nhiệm từng bên và tổ chức giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Đối với nhóm kiến nghị liên quan đến các dự án đầu tư kéo dài, chậm tiến độ, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án đã được phê duyệt và đang triển khai để đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu báo cáo rõ nguyên nhân chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Với kiến nghị về đề xuất chủ trương đầu tư, triển khai dự án mới hoặc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dự án, các cơ quan phải báo cáo rõ quá trình xem xét sự cần thiết, tính cấp thiết, sự phù hợp với quy hoạch, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên đầu tư.

Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt hoặc đưa vào quy hoạch theo quy định, phải nêu rõ căn cứ và kết quả thực hiện. Đối với đề xuất chưa đủ điều kiện thực hiện hoặc không phù hợp với quy hoạch, khả năng cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên đầu tư, cơ quan chức năng phải giải trình cụ thể lý do, căn cứ pháp lý, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri biết và giám sát.

Đáng chú ý, việc đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị phải căn cứ vào kết quả xem xét, xử lý thực tế, không nhất thiết phải chờ dự án được triển khai mới ghi nhận kết quả giải quyết.

Đối với kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các tồn tại pháp lý về đất đai, thành phố yêu cầu rà soát hồ sơ pháp lý đất đai, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện và chủ đầu tư. Đồng thời, phải nêu rõ những nội dung vướng mắc đã được cấp có thẩm quyền tháo gỡ, làm cơ sở báo cáo, ghi nhận kiến nghị đã được giải quyết.

Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố, cần nêu rõ kết quả xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, phải báo cáo cụ thể nội dung đã tham mưu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và kết quả phản hồi (nếu có).

Trường hợp kiến nghị không còn phù hợp với quy định hoặc tình hình thực tiễn, cơ quan chức năng phải nêu rõ căn cứ, giải trình cụ thể để cử tri biết, làm cơ sở ghi nhận kiến nghị đã được giải quyết.

Đối với các vấn đề dân sinh bức xúc và những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước khác, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát, báo cáo cụ thể tình hình, kết quả xử lý; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan. Những nội dung chưa được giải quyết dứt điểm phải xác định rõ giải pháp và thời hạn hoàn thành.

Đối với kiến nghị đang giải quyết, báo cáo phải nêu rõ những công việc đã thực hiện, khó khăn, vướng mắc, giải pháp xử lý và thời hạn dự kiến hoàn thành. Việc báo cáo phải bảo đảm thực chất, phản ánh đúng kết quả xử lý, không dừng lại ở việc nêu chung chung về quá trình triển khai hoặc chuyển kiến nghị đến cơ quan khác.

Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ, chất lượng và kết quả giải quyết những kiến nghị được giao chủ trì.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố xem xét đưa kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, nhất là tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này, vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với các cơ quan, đơn vị.