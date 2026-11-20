Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành công văn về việc tập trung rà soát, đánh giá thực chất điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn thành phố.

Các tổ công tác của xã Hòa Lạc tăng cường hậu kiểm, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động liên quan đến PCCC tại từng cơ sở. (Ảnh: Đức Hùng).

Theo đó, thành phố yêu cầu rà soát toàn diện các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ và tập trung đông người như trường học, nhóm trẻ, ký túc xá; bệnh viện, cơ sở chăm sóc người cao tuổi; chung cư, nhà tập thể cũ, nhà trọ, cơ sở lưu trú; nhà kho, trung tâm logistics, nhà xưởng, chợ, trung tâm thương mại và các công trình đang xây dựng, cải tạo, chuyển đổi công năng hoặc còn tồn tại vi phạm chưa khắc phục.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, vật liệu dễ cháy, khoảng cách và lối tiếp cận phục vụ chữa cháy, giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, hệ thống và phương tiện PCCC, nguồn nước chữa cháy, lực lượng và phương án xử lý tình huống tại chỗ.

Thành phố yêu cầu thực hiện theo phương châm “6 rõ”: Rõ cơ sở, rõ nguy cơ/vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ biện pháp, rõ thời hạn, rõ kết quả; mỗi nhiệm vụ có một đầu mối theo dõi xuyên suốt. Việc rà soát phải kiểm tra trực tiếp, không chỉ tổng hợp số liệu; ưu tiên nguồn lực cho công trình công lập và nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, các đơn vị phải đối chiếu kết quả xử lý thực tế đối với nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao và vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; làm rõ trường hợp không chấp hành quyết định đình chỉ, tiếp tục hoạt động hoặc tái vi phạm. Lộ trình xử lý từng cơ sở phải bám sát các mốc tại Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026, không thay thế hoặc kéo dài thời hạn đã được Ban Thường vụ Thành ủy xác định.

UBND thành phố cũng yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành và người đứng đầu theo thẩm quyền, thời kỳ quản lý. Việc kiểm tra, điều tra vụ cháy không được làm chậm quá trình khắc phục nguy cơ mất an toàn; đồng thời không quy kết vi phạm khi chưa đủ căn cứ.