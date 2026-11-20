Bộ Công Thương ra quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics

Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư số 71/2026/TT-BCT quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác trung tâm logistics trên lãnh thổ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có liên quan đến phát triển, quản lý trung tâm logistics.

TP HCM hướng tới trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực.

Việc phân loại, phân hạng được thực hiện dựa trên các tiêu chí về chức năng, quy mô, phạm vi phục vụ, năng lực khai thác, mức độ kết nối hạ tầng giao thông, loại hình và chất lượng dịch vụ, vai trò trong mạng lưới logistics, mức độ hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi Xanh. Các tiêu chí phải bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch và chính xác.

Theo đó, thông tư quy định 3 hạng trung tâm logistics, gồm Hạng I (cấp quốc tế/quốc gia), hạng II (cấp vùng) và hạng III (cấp tỉnh).

Đối với trung tâm hạng I, cơ sở phải kết nối trực tiếp với ít nhất hai phương thức vận tải trong số đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không; đồng thời kết nối trực tiếp với mạng lưới đường bộ cao tốc hoặc tuyến quốc lộ lớn.

Trung tâm hạng I có tổng diện tích từ 20ha trở lên, năng lực xử lý hàng hóa từ 3 triệu tấn/năm hoặc tương đương 200.000 TEU/năm hoặc 35 triệu đơn hàng/năm trở lên. Bãi đỗ xe container phải có tối thiểu 200 vị trí; đường nội bộ có hai làn, rộng từ 7m trở lên, bảo đảm xe container 40 feet lưu thông thông suốt.

Về công năng, trung tâm phải kết nối chuỗi cung ứng ở phạm vi quốc gia hoặc quốc tế, là đầu mối liên kết giữa các trung tâm logistics cấp vùng với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Trung tâm cũng phải thực hiện tối thiểu 50% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm hạng II phải đặt tại trung tâm kinh tế cấp vùng, kết nối trực tiếp với ít nhất một phương thức vận tải thông qua hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, đường sông hoặc ga đường sắt cấp vùng.

Trung tâm có diện tích từ 10ha đến dưới 20ha; năng lực xử lý từ 1 triệu đến dưới 3 triệu tấn/năm, tương đương từ 70.000 đến dưới 200.000 TEU/năm hoặc từ 10 triệu đến dưới 35 triệu đơn hàng/năm. Cơ sở phải thực hiện tối thiểu 30% số lượng dịch vụ logistics theo Nghị định số 163/2017/NĐ-CP trong phạm vi vùng và liên vùng.

Đối với trung tâm hạng III, thông tư yêu cầu kết nối trực tiếp với đường giao thông, gắn thị trường tiêu thụ với khu vực sản xuất hoặc nguồn cung ứng tập trung trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có diện tích từ 3ha đến dưới 10ha; năng lực xử lý dưới 1 triệu tấn/năm, tương đương dưới 70.000 TEU/năm hoặc dưới 10 triệu đơn hàng/năm. Các cơ sở này thực hiện một số dịch vụ logistics theo Nghị định số 163/2017/NĐ-CP, đáp ứng nhu cầu lưu thông, phân phối hàng hóa trong phạm vi nội tỉnh hoặc đô thị.

Bên cạnh việc phân hạng theo quy mô và phạm vi phục vụ, Thông tư quy định 5 loại hình trung tâm logistics gồm: Trung tâm logistics theo phương thức vận tải (cảng biển và hàng không); trung tâm logistics theo ngành hàng (nông sản, thủy sản, công nghiệp, hàng hóa đặc biệt); trung tâm logistics khu chế xuất, khu thương mại tự do, phi thuế quan; trung tâm logistics biên giới, cửa khẩu; trung tâm logistics thương mại điện tử.

Để được phân loại, trung tâm phải đáp ứng các tiêu chí về vị trí, quy mô, công năng, kỹ thuật, hạ tầng Xanh và phát triển bền vững. Trong đó, cơ sở phải có kết nối thuận tiện đến cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; diện tích từ 3ha trở lên và thực hiện ít nhất ba dịch vụ logistics theo Nghị định số 163/2017/NĐ-CP.

Về kỹ thuật, trung tâm phải áp dụng hệ thống phần mềm, kết nối dữ liệu điện tử trong quản lý, vận hành. Cơ sở cũng phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; thu gom và có phương án tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, gỗ, bìa các-tông; bố trí hạ tầng cấp năng lượng cho phương tiện sử dụng điện, năng lượng Xanh phù hợp với quy mô và nhu cầu khai thác.

Thông tư đồng thời quy định tiêu chí cụ thể về kỹ thuật, mức độ ứng dụng công nghệ và hạ tầng Xanh đối với từng hạng. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành trung tâm căn cứ các tiêu chí để tự đánh giá, xác định hạng, loại và công bố thông tin; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã công bố.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, triển khai thông tư; phối hợp xây dựng lộ trình vận hành Cơ sở dữ liệu hạ tầng thương mại quốc gia, quản lý và khai thác dữ liệu tự công bố phục vụ xây dựng chính sách, định hướng phát triển hệ thống trung tâm logistics.

Lạng Sơn cấp phép hai dự án điện gió hơn 6.300 tỷ đồng

Ngày 20/11, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 2 dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 và Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 cho các doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Tập đoàn T&T.

Cụ thể, 2 dự án là Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 và Nhà máy điện gió Lộc Bình 3, có tổng công suất 140MW với tổng vốn đầu tư khoảng 6.369 tỉ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 có công suất 80 MW, dự kiến lắp đặt 16 tuabin, được triển khai trên địa bàn các xã Na Sầm, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng và Đồng Đăng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại trong quý IV/2027.

Dự án Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 có công suất 60 MW, dự kiến lắp đặt 12 tuabin, được triển khai tại các xã Lợi Bác, Khuất Xá, Đình Lập và Châu Sơn. Theo tiến độ đề ra, dự án dự kiến được đưa vào vận hành trong quý I/2028.

Các dự án điện gió hướng đến mục tiêu sản xuất, cung cấp nguồn điện sạch, ổn định lên lưới điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Các công trình này được kỳ vọng bổ sung nguồn điện sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch cơ cấu năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương theo hướng xanh, bền vững.

Hà Nội tổng rà soát an toàn phòng cháy, chữa cháy tại hàng loạt cơ sở

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá thực chất điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các cơ sở trên địa bàn; kiểm tra trực tiếp, xác định rõ nguy cơ, trách nhiệm và thời hạn khắc phục, không chỉ dừng ở việc tổng hợp số liệu.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu rà soát toàn diện các cơ sở, công trình có nguy cơ mất an toàn về PCCC, đặc biệt là những nơi tập trung đông người, có đối tượng dễ bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố.

Trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở thuộc diện rà soát gồm khu lớp học tạm, nhà lắp ghép, cơ sở học tập trong các công trình đang xây dựng, cải tạo; cơ sở mầm non, nhóm trẻ, trường học ngoài công lập, ký túc xá và khu nội trú.

Đối với lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, Thành phố yêu cầu kiểm tra các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và cơ sở bảo trợ xã hội.

Các loại hình nhà ở như chung cư, nhà tập thể cũ, nhà ở nhiều tầng, nhà trọ, cơ sở lưu trú, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cũng thuộc diện rà soát. Cùng với đó là nhà kho, trung tâm logistics, bến bãi, cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng trong và ngoài khu, cụm công nghiệp.

Ngoài ra, việc kiểm tra được triển khai tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí, địa điểm tập trung đông người; các công trình đang xây dựng, cải tạo, cơi nới, chuyển đổi công năng hoặc sử dụng tạm, đặc biệt là những công trình đã được kết luận, kiến nghị khắc phục tồn tại nhưng chưa thực hiện.

Nội dung đánh giá tập trung vào hệ thống cấp điện, tải tiêu thụ, dây dẫn, tủ điện, thiết bị đóng cắt và bảo vệ, các điểm đấu nối. Tính chất, vị trí sử dụng vật liệu dễ cháy tại trần, vách, mái che, khu kho chứa (nếu có).

Duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói; hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện phục vụ phòng cháy, chữa cháy; nguồn nước chữa cháy; phương án, lực lượng tại chỗ và việc thực tập xử lý tình huống.

Đáng chú ý, Thành phố yêu cầu thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ cơ sở, rõ nguy cơ/vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ biện pháp, rõ thời hạn và rõ kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải có một đầu mối theo dõi xuyên suốt.

Danh mục theo dõi phải thể hiện đầy đủ thông tin cơ sở, nguy cơ cụ thể, mức độ ưu tiên, biện pháp xử lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn, kết quả khắc phục và ngày kiểm tra lại.

Từ 1/1/2028, vi phạm dưới 5 triệu được chọn "lao động công ích" thay phạt tiền

Chiều 20/11, Quốc hội thông qua luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), hiệu lực thi hành từ 1/1/2028. Luật mới nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân (hiện hành 1 tỉ đồng), lên 3 tỉ đồng đối với tổ chức (hiện hành 2 tỉ đồng), áp dụng trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của vi phạm.

Đặc biệt, luật bổ sung biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng" thay thế cho hình thức phạt tiền, áp dụng đối với cá nhân vi phạm với mức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện thực hiện.

Chính phủ cho hay, việc quy định biện pháp thay thế nêu trên nhằm bảo đảm phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên.

Thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong 1 tuần. Tổng thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 40 giờ.

Ngay sau khi người vi phạm thực hiện xong công việc phục vụ cộng đồng, cơ quan tổ chức thi hành biện pháp này có xác nhận về việc thi hành xong biện pháp này.

Trường hợp được áp dụng nhưng cá nhân vi phạm không thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, người có thẩm quyền có thể xem xét quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp này để áp dụng hình thức phạt tiền.