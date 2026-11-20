Hình ảnh H. lái xe và cơ quan Công an làm việc với chủ phương tiện vi phạm.

Theo đó, dù không có giấy phép lái xe nhưng chiều 15-11, B.M.H (2008, trú phường Lê Chân, Hải Phòng) vẫn điều khiển xe ô-tô con BKS 15B-362.xx chở 2 người được xác định là bố mẹ của H. Quá trình lưu thông, chính mẹ của H. đã phát trực tiếp trên mạng xã hội. Căn cứ kết quả xác minh và làm việc với các đương sự, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với B.M.H về hành vi: "Không có giấy phép lái xe" và chủ phương tiện về hành vi: "Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định”. Tổng tiền phạt đối với các lỗi trên là 77 triệu đồng và tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.