Khách hàng thanh toán hơn 2 tỷ đồng, chủ đầu tư chậm bàn giao condotel

Theo trình bày của ông L. (ngụ TP Hải Phòng), tháng 7/2022, ông ký hợp đồng mua căn hộ du lịch (condotel) với Công ty CP K. tại dự án khách sạn, dịch vụ cao cấp 5 sao H.L., tỉnh Quảng Ninh (nay là TP Quảng Ninh). Căn hộ có diện tích 44,8m2, mục đích sử dụng làm cơ sở lưu trú du lịch.

Giá bán căn hộ sau điều chỉnh theo phụ lục hợp đồng là 2,15 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì. Ông L. đã thanh toán cho doanh nghiệp hơn 2,05 tỷ đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng cùng toàn bộ thuế và kinh phí bảo trì.

Theo thỏa thuận, Công ty K. phải bàn giao căn hộ trước ngày 30/9/2023. Trường hợp chậm bàn giao quá 210 ngày kể từ thời điểm dự kiến, tức sau ngày 27/4/2024, bên mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bên bán đồng thời phải gửi thông báo bằng văn bản về thời hạn bàn giao mới trước khi kết thúc thời hạn này 15 ngày.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, ông L. mới nhận được thông báo của Công ty K. về việc chậm tiến độ. Công ty viện dẫn khó khăn kinh tế, tác động của dịch bệnh và diễn biến thị trường, đồng thời dự kiến lùi thời hạn bàn giao đến hết quý II/2025.

Sau khi bị khách hàng khởi kiện vì chậm bàn giao, chủ đầu tư bổ sung lập luận dự án chưa đủ điều kiện mở bán để đề nghị tuyên hợp đồng vô hiệu. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Không đồng ý với việc thay đổi thời hạn, ông L. yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết. Tháng 8/2024, ông gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận.

Sau đó, ông L. khởi kiện, yêu cầu chấm dứt hợp đồng mua bán căn hộ, buộc Công ty K. hoàn trả hơn 2,05 tỷ đồng đã thanh toán và trả hơn 577,3 triệu đồng tiền phạt vi phạm hợp đồng, tương đương 30% giá trị hợp đồng.

Ở chiều ngược lại, Công ty K. cho rằng dự án bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và suy thoái kinh tế nên phải điều chỉnh tiến độ, đồng thời cho biết đã được cơ quan chức năng gia hạn đến quý IV/2025.

Doanh nghiệp đề nghị khách hàng tiếp tục nhận bàn giao căn hộ, đồng thời cho rằng ông L. không thực hiện việc thông báo đúng thời hạn nên không còn quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND Khu vực 1 - Quảng Ninh chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc Công ty K. hoàn trả hơn 2,05 tỷ đồng và thanh toán hơn 577,3 triệu đồng tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Chủ đầu tư viện lý do dự án chưa đủ điều kiện mở bán

Không đồng ý với phán quyết trên, Công ty K. kháng cáo, đề nghị bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Tại phiên phúc thẩm, doanh nghiệp bổ sung đề nghị tuyên hợp đồng vô hiệu, với lập luận dự án chưa đủ điều kiện mở bán.

Tuy nhiên, TAND tỉnh Quảng Ninh (nay là TP Quảng Ninh) nhận định hợp đồng được xác lập trên cơ sở tự nguyện, nội dung không trái đạo đức xã hội. Căn cứ các quyết định phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án đáp ứng quy định pháp luật, Công ty K. đủ điều kiện bán căn hộ. Vì vậy, lập luận cho rằng hợp đồng vô hiệu là không có căn cứ.

Về việc thực hiện hợp đồng, tòa xác định ông L. đã thanh toán hơn 2,05 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty K. không bàn giao căn hộ theo thời hạn đã cam kết. Doanh nghiệp cũng không chứng minh được đã gửi thông báo về thời hạn bàn giao mới theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tòa phúc thẩm cho rằng các điều khoản hợp đồng có cách hiểu khác nhau phải được giải thích theo hướng bất lợi cho bên đưa ra hợp đồng theo mẫu. Do đó, việc ông L. thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng là có căn cứ.

Theo thỏa thuận, khi hợp đồng chấm dứt do bên bán chậm bàn giao, doanh nghiệp phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận và chịu phạt vi phạm tương đương 30% giá trị hợp đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì.

Từ những nhận định trên, TAND tỉnh Quảng Ninh không chấp nhận kháng cáo của Công ty K., giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc doanh nghiệp hoàn trả tiền và thanh toán khoản phạt vi phạm cho ông L. với tổng số tiền hơn 2,63 tỷ đồng.

(Tham khảo Bản án số 29/2026/DS-PT ngày 12/5/2026 của TAND tỉnh Quảng Ninh, nay là TP Quảng Ninh)

Góp tiền mua đất nhưng bạn trai đứng tên sổ đỏ, người phụ nữ gần như mất trắng 12/11/2026 Áp giá đất tái định cư sai thời điểm, chính quyền phải hoàn trả 171 triệu đồng 11/11/2026 Mẹ muốn giữ toàn bộ đất, con út khởi kiện đòi chia thừa kế 10/11/2026 Bán nhà Hà Nội giá 5,8 tỷ, chủ nhà bị kiện vì 'cam kết không dính quy hoạch' 09/11/2026 Mẹ di chúc miệng để hết tài sản cho con gái, cha vẫn được hưởng 2/3 thừa kế 08/11/2026