Chủ phương tiện vi phạm an toàn giao thông tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh D.V.T. (sinh năm 1987, trú tại phường Tân Giang). Làm việc với cơ quan Công an, người điều khiển phương tiện đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời xác minh, xử lý vi phạm từ tin báo của người dân thể hiện tinh thần chủ động của lực lượng Cảnh sát giao thông trong tiếp nhận, giải quyết phản ánh liên quan đến trật tự, an toàn giao thông; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phối hợp của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, chú ý quan sát hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đi đúng phần đường, làn đường, chiều lưu thông quy định; tuyệt đối không đi ngược chiều, bởi đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông khác.