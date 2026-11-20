Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Trường. Ảnh: CSHS

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thế Trường đã tạo và sử dụng tài khoản tiktok “Natipong SritongIn” rồi tự quay và đăng tải nhiều đoạn video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực. Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng các video trên để tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên tiktok nhằm kiếm tiền. Các video clip do Trường đăng tải với lời lẽ thô tục, thách thức người xem và đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời.