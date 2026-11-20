Kết quả điều tra ban đầu xác định: H’Num thường đưa ra các thông tin về việc mình cần tiền để đáo hạn ngân hàng gấp, từ đó vay mượn của người khác rồi hứa hẹn sẽ trả trong một thời gian nhất định.

Đối tượng H'Num (hàng trước, bìa trái) đã bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Cuối tháng 12-2024, H’Num vay của bà T. (trú tại phường Ayun Pa) số tiền 3 tỷ đồng và hẹn 10 ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên, sau khi mượn được tiền, đối tượng đã sử dụng để trả nợ cá nhân.

Dù bà T. nhiều lần đòi tiền của H’Num nhưng đến nay, đối tượng chỉ mới trả cho bà số tiền 520 triệu đồng. Bà T. đã làm đơn tố cáo H’Num đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối nhằm mượn tiền của bà T. với mục đích chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đề nghị người dân nào có liên quan thì liên hệ với Điều tra viên Hoàng Thành Long (SĐT: 0914.298.277) để giải quyết theo quy định.