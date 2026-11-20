3 trường hợp người nước ngoài vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17-11, trên đường Cửa Đại, thuộc phường Hội An Đông, 3 thanh niên gồm L.K.J.H (2007), R.A.R (2007) và L.M.S (1985, cùng quốc tịch Canada) điều khiển xe gắn máy có hành vi lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh về hành vi vi phạm sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội An Đông phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, làm rõ các cá nhân liên quan. Qua làm việc với cơ quan chức năng, cả 3 trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã xử phạt L.K.J.H và R.A.R mỗi người 9,5 triệu đồng về lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Riêng L.M.S bị xử phạt 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm đồng thời ra quyết định tạm giữ cả 3 phương tiện.