Ngày 20/11, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Đức Tuân (40 tuổi, trú tại phường Đồng Thuận) - đối tượng đã từng làm quản lý một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn phường Đồng Hới, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Phạm Đức Tuân (thứ 2 từ trái sang) bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9 và 10/2026, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Phạm Đức Tuân đã chiếm đoạt hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định hơn 250 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Phạm Đức Tuân. Bị can bị điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.