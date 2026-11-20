Kỷ luật một viên chức sau vụ phá gần 700 cây thông

Ông Hồ Ngọc Thọ - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai - vừa ký quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng, viên chức Trạm Bảo vệ rừng số 5 thuộc đơn vị này. Theo quyết định, ông Dũng bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức.

Động thái trên được đưa ra sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ phá gần 700 cây thông tại khoảnh 5, tiểu khu 438, thuộc địa bàn xã Ayun.

Hiện trường vụ cưa hạ gần 700 cây thông hàng chục năm tuổi trong rừng phòng hộ tại xã Ayun

Theo kết quả kiểm tra của ngành chức năng, có khoảng 693 cây thông bị cưa hạ, chỉ còn trơ lại phần gốc. Đáng chú ý, phần lớn gốc cây vẫn còn nhựa mủ, cành và lá vẫn xanh. Đây là diện tích rừng thông được trồng từ năm 1998, quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, thuộc lâm phần do Trạm Bảo vệ rừng số 5 quản lý.

Việc hàng trăm cây thông hàng chục năm tuổi bị cưa hạ trên diện tích rừng phòng hộ không chỉ gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng mà còn cho thấy những bất cập trong công tác tuần tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi xâm hại rừng.

Quyết định kỷ luật đối với một viên chức là động thái xử lý trách nhiệm bước đầu. Tuy nhiên, vấn đề được dư luận quan tâm là trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng này đã được làm rõ đến đâu; những khâu nào trong quá trình tuần tra, kiểm tra, giám sát đã bị buông lỏng để tình trạng phá rừng diễn ra với quy mô lớn?

Tiếp tục phát hiện hàng trăm cây thông bị cưa hạ, “bức tử”

Đáng lo ngại, trong khi Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 và các đơn vị liên quan điều tra vụ cưa hạ gần 700 cây thông tại tiểu khu 438, tình trạng xâm hại rừng tiếp tục được phát hiện tại tiểu khu 437, cũng thuộc địa bàn xã Ayun.

Thêm hàng loạt cây thông cổ thụ tại cánh rừng phòng hộ trên địa bàn xã Ayun bị cưa hạ

Tại khoảnh 6, tiểu khu 437, khu vực rừng phòng hộ do Trạm Bảo vệ rừng số 5 quản lý đang bị tàn phá bằng nhiều hình thức. Nhiều vạt thông hàng chục năm tuổi bị cưa hạ gần như hoàn toàn, thân cây nằm ngổn ngang giữa rừng, để lại những khoảng đất trống trơ trọi.

Không chỉ cưa hạ, các đối tượng còn sử dụng hình thức ken cây, cạo vỏ quanh thân nhằm khiến thông chết dần. Hàng trăm cây thông vẫn đứng nhưng phần vỏ quanh thân bị cạo trơ, nhiều cây có dấu hiệu chết đứng giữa rừng.

Qua kiểm tra hiện trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Công an xã Ayun bước đầu ghi nhận 35 cây thông bị cưa hạ, hơn 150 cây khác bị xâm hại bằng hình thức cạo vỏ quanh thân.

Cánh rừng phòng hộ tiếp tục bị tàn phá, từng vạt thông cổ thụ bị hạ 'trắng'

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai cho biết: “Mục đích của việc cạo vỏ quanh thân có thể nhằm khiến cây thông chết dần để lấn chiếm đất sản xuất. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng hiện trường, kiểm đếm toàn bộ số cây bị phá hoại để báo cáo UBND tỉnh”.

Ngoài vụ việc tại tiểu khu 437, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản yêu cầu lực lượng chức năng kiểm đếm cụ thể số cây thông bị cưa hạ và cạo vỏ quanh thân tại tiểu khu 438. Đối với những cây thông bị cạo vỏ, lực lượng chức năng được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp cứu chữa, hạn chế tình trạng cây chết dần.

Việc liên tiếp phát hiện các hành vi xâm hại rừng tại hai tiểu khu 437 và 438, cùng thuộc lâm phần do một trạm bảo vệ rừng quản lý, khiến dư luận không khỏi lo ngại về hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực này.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng hiện trường, kiểm đếm toàn bộ số cây thông bị phá tại tiểu khu 437 để báo cáo UBND tỉnh Gia Lai

Đáng chú ý, hành vi xâm hại rừng không chỉ diễn ra dưới hình thức cưa hạ công khai mà còn có dấu hiệu được thực hiện theo cách làm cây chết dần. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, những diện tích thông bị ken gốc, cạo vỏ có thể tiếp tục suy kiệt, chết đứng, tạo điều kiện cho việc lấn chiếm đất rừng tái diễn.