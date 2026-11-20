Đối tượng Ngô Văn Vượng bị bắt giữ theo quyết định truy nã. (Ảnh: CÔNG AN AN GIANG)

Theo kết quả điều tra, tháng 1/2020, Ngô Văn Vượng đưa ra thông tin có 26ha đất tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đồng thời cung cấp giấy xác nhận nguồn gốc đất đứng tên vợ chồng Vượng để tạo lòng tin.

Ngày 16/1/2020, tin tưởng Vượng, người phụ nữ tên Thương đã ký hợp đồng đặt cọc mua 5ha đất với giá 220.000 đồng/m². Tuy nhiên, sau khi giao tiền, chị Thương phát hiện khu đất không thuộc quyền sử dụng của vợ chồng Vượng nên yêu cầu hoàn trả tiền nhưng không được giải quyết.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 5/2021, Ngô Văn Vượng tiếp tục giới thiệu bán khu đất rộng 8,6ha tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc với giá 2 tỷ đồng/ha, kèm theo giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất và hình ảnh định vị vệ tinh.

Tin tưởng, một phụ nữ tên Loan đã nhiều lần chuyển cho Vượng tổng cộng 1,7 tỷ đồng. Qua điều tra xác định, vợ chồng Vượng không có quyền sử dụng đối với khu đất này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án; ngày 16/3/2026, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Vượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/10/2026, Cơ quan điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng Ngô Văn Vượng đã bỏ trốn nên ngày 16/11/2026 ra quyết định truy nã.

Đến ngày 19/11/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ Ngô Văn Vượng khi đang lẩn trốn tại phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.