Trước khi thông qua 3 dự án luật, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 3 dự thảo: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Luật Luật sư (sửa đổi) được thông qua với 470/482 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Luật Luật sư (sửa đổi)được thông qua với 470/482 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 6 chương, 36 điều, quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, quyền và nghĩa vụ của luật sư, luật sư tập sự, luật sư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; quản lý luật sư và hành nghề luật sư; tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Luật quy định các nguyên tắc hành nghề luật sư, gồm: Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Sách nhiễu, lừa dối khách hàng; đòi hỏi thêm bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích nào khác ngoài thù lao và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, phiếu thỏa thuận dịch vụ pháp lý hoặc khi thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí.

Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự và các việc khác theo quy định của pháp luật; sử dụng thông tin về vụ việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc để gây bất lợi cho khách hàng trong vụ việc khác, trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật.

Cố ý cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự, khách hàng khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật; móc nối, quan hệ, cấu kết với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức để làm trái quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ việc…

Về tiêu chuẩn luật sư, luật quy định người trở thành luật sư phải là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực; có bằng cử nhân luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của điều quy định về tiêu chuẩn luật sư; tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo; hoàn thành việc tập sự hành nghề luật sư hoặc được miễn tập sự; đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư hoặc được Hội đồng tuyển chọn luật sư đánh giá đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư…

Về điều kiện hành nghề, người muốn hành nghề luật sư phải có chứng chỉ hành nghề luật sư, là thành viên của một đoàn luật sư và được cấp thẻ luật sư. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Luật cũng quy định luật sư được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề theo Hiến pháp, Luật này và các quy định khác có liên quan; được lựa chọn hình thức hành nghề và hình thức tổ chức hành nghề luật sư; tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách hòa giải viên, trọng tài viên hoặc tham gia xử lý phục hồi, phá sản doanh nghiệp với tư cách quản tài viên theo quy định của pháp luật; được bảo đảm bí mật thông tin trao đổi giữa luật sư và khách hàng trong hoạt động hành nghề, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác…

Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) được thông qua với 463/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) được thông qua với 463/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Luật quy định về mục đích, nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi, thẩm quyền quyết định việc nuôi con nuôi; yêu cầu đối với việc giải quyết nuôi con nuôi; hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi và sau khi giải quyết nuôi con nuôi; hệ quả pháp lý, chấm dứt việc nuôi con nuôi và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về nuôi con nuôi.

Luật nêu rõ, mục đích nuôi con nuôi nhằm tạo dựng mối quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi; bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình an toàn, ổn định, bền vững, tiến bộ và hạnh phúc; đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của con nuôi.

Về nguyên tắc, việc giải quyết nuôi con nuôi phải vì lợi ích tốt nhất của trẻ em; tôn trọng quyền của trẻ em được sống trong môi trường gia đình gốc và chỉ thực hiện khi trẻ em không được hoặc không thể sống cùng gia đình gốc.

Luật khuyến khích công dân Việt Nam nhận trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha đẻ và mẹ đẻ, trẻ em không nơi nương tựa sống tại các mô hình chăm sóc tập trung làm con nuôi. Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc nuôi con nuôi trong nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài chỉ được thực hiện khi không thể giải quyết nuôi con nuôi trong nước; bảo đảm tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, hoàn cảnh xuất thân, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; ngược đãi, hành hạ con nuôi; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con nuôi; mua, bán trẻ em hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trốn tránh thực hiện trách nhiệm pháp lý, che giấu quan hệ huyết thống, vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Làm giả, cố ý làm sai lệch nội dung giấy tờ; sử dụng giấy tờ giả; che giấu thông tin, cung cấp thông tin không đúng sự thật để giải quyết nuôi con nuôi; cung cấp thông tin, môi giới việc cho, nhận con nuôi trái pháp luật.

Anh, chị, em ruột, anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu nhận nhau làm con nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại, anh, chị, em ruột của ông bà nội, ông bà ngoại nhận cháu làm con nuôi.

Ép buộc, đe dọa, mua chuộc bằng tiền, lợi ích vật chất hoặc phi vật chất để có được sự đồng ý cho làm con nuôi; yêu cầu trả tiền, lợi ích vật chất hoặc phi vật chất để đồng ý cho làm con nuôi hoặc giải quyết nuôi con nuôi; không thực hiện trách nhiệm chuyển sang hình thức nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội có nhu cầu được nhận làm con nuôi.

Về điều kiện đối với người nhận con nuôi, luật quy định người nhận con nuôi phải là người độc thân hoặc cặp vợ chồng được công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn người được nhận làm con nuôi ít nhất 20 tuổi; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt…

Luật Văn bản quy phạm pháp luật được thông qua với 403/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Luật Văn bản quy phạm pháp luậtđược thông qua với 403/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Luật quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những nội dung cơ bản về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; không quy định về làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

Luật quy định các nguyên tắc xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật và không trái với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tuân thủ đúng thẩm quyền, nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng, ban hành với tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm văn bản được tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, hiệu lực, hiệu quả.

Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và lợi ích nhóm, cục bộ; chủ động nhận diện, phòng ngừa, kịp thời khắc phục sơ hở, bất cập trong quy định của pháp luật có thể bị lợi dụng để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bình đẳng giới; bảo đảm dân chủ, công bằng, nhân đạo, công khai, minh bạch, khoa học, chặt chẽ, kịp thời, ổn định, khả thi, hiệu quả.

Bảo đảm thực hiện chủ trương phân quyền, phân cấp; giải quyết những vấn đề bất cập, phát sinh từ thực tiễn, vấn đề mới, xu hướng mới và yêu cầu quản lý nhà nước; khuyến khích sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức để thực hiện quyền lực nhà nước, bảo vệ lợi ích công phải được quy định cụ thể.

Đối với quan hệ giữa các cá nhân hoặc tổ chức độc lập, bình đẳng về địa vị pháp lý, quy phạm pháp luật được quy định theo hướng chủ yếu đặt ra khung pháp lý mang tính nguyên tắc để các bên tự do xác lập, thực hiện, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ trên cơ sở tự nguyện, tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm.

Đồng thời, bảo đảm thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với nội dung văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi bí mật nhà nước.