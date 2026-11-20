Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa cho biết, căn cứ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được trình Quốc hội khóa XVI xem xét tại kỳ họp thứ 2, cục sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP).

Phương tiện giao thông vượt đèn đỏ bị camera AI ghi lại. Ảnh: CỤC CSGT

Theo đó, đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Cục CSGT dự kiến nghiên cứu, đề xuất phương án xử phạt theo hướng phân loại cụ thể hành vi, đồng thời xem xét số lần vi phạm.

Theo phương án đang được nghiên cứu, trường hợp đèn tín hiệu chuyển vàng, phương tiện đi qua vạch dừng xe sẽ không bị xử phạt.

Đối với trường hợp đèn đỏ, người điều khiển phương tiện vượt qua vạch dừng nhưng sau đó dừng lại, không cản trở giao thông, lần vi phạm đầu tiên dự kiến bị phạt cảnh cáo. Nếu tái phạm lần thứ hai, người vi phạm sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Từ lần vi phạm thứ ba, mức phạt tiền có thể tăng lũy tiến, gấp 3 lần, đồng thời tiếp tục áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT đề xuất mức xử lý phương tiện không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: CỤC CSGT

Trong khi đó, trường hợp vượt đèn đỏ qua vạch dừng và tiếp tục di chuyển sẽ bị xử lý nghiêm hơn. Ngay lần vi phạm đầu tiên, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu tái phạm lần thứ hai, mức phạt tiền dự kiến tăng gấp 2 lần; từ lần thứ ba, có thể tăng gấp 3 lần hoặc hơn và trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, việc xử phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông phải căn cứ dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm xác định chính xác hành vi và thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch. Người không đồng ý với kết quả xác định vi phạm có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.