Sản phẩm iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule

Theo thông báo, Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 02 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH IDOCTOR, mã số doanh nghiệp: 0313813846, địa chỉ: 20 Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh (Tên cũ: Công ty TNHH Sally Beauty, địa chỉ: 20 Đống Đa, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, nhà sản xuất: IBC BUSINESS COOP (Địa chỉ: IBC Center, 22 Gajwa-ro 29 beon-gil, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea).

Sản phẩm thứ nhất bị thu hồi là iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule (nhãn hàng iDr.Skin), số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 162330/21/CBMP-QLD, quy cách đóng gói hộp 10 chai x 8ml, số lô G16A12, hạn dùng EXP 20290719.

Lô hàng này vi phạm quy định do công thức sản xuất không đúng với hồ sơ đã công bố; cụ thể nhãn sản phẩm ghi thừa các thành phần gồm: Capryl Glycol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor oil và Phenoxyethanol.

Sản phẩm thứ hai là iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask (nhãn hàng iDr.Skin), số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 280214/25/CBMP-QLD, quy cách đóng gói hộp 06 miếng, số lô G15E27, hạn dùng EXP 20290526.

Lô sản phẩm này cũng có công thức sản xuất không đúng với hồ sơ đã công bố khi nhãn sản phẩm ghi thừa các thành phần gồm: Propylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acacia Senegal Gum, Nopalea Cochenillifera Extract và Ethylhexylglycerin.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, các đơn vị chức năng tại địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở thực hiện thông báo và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH IDOCTOR, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 lô sản phẩm vi phạm; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 2 lô sản phẩm này theo đúng Quyết định số 5397/QĐ-XPHC ngày 11/11/2026 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và quy định tại điểm a khoản 4 Điều 70 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH IDOCTOR phải thực hiện rà soát toàn bộ các lô khác đã nhập khẩu đối với 2 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, chủ động thu hồi các lô có vi phạm tương tự (nếu có) và báo cáo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh để giám sát, xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH IDOCTOR trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy 2 lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm; kiểm tra, xử lý đối với các lô sản phẩm khác có vi phạm tương tự được phát hiện qua rà soát (nếu có).