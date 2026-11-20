Nghị định số 412/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 14/11/2026, thay thế Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, bổ sung chế tài đối với các hành vi vi phạm trong giao dịch carbon và tăng mức phạt đối với nhiều vi phạm liên quan đến giấy phép môi trường, công trình bảo vệ môi trường.

Mức phạt khi không có giấy phép môi trường

Đối với hành vi không có giấy phép môi trường, nghị định quy định mức phạt từ 200 đến 400 triệu đồng đối với nhóm dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh, tăng so với mức 150 đến 170 triệu đồng trước đây. Đối với nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mức phạt từ 400 đến 600 triệu đồng, so với mức 200 đến 220 triệu đồng theo quy định cũ.

Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không có giấy phép môi trường nhưng tiếp tục tái phạm, mức phạt từ 600 đến 800 triệu đồng được áp dụng đối với nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh; từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng đối với nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân. Với cùng hành vi vi phạm, tổ chức bị phạt gấp hai lần. Như vậy, tổ chức tái phạm hành vi không có giấy phép môi trường thuộc nhóm cấp bộ có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng.

Không vận hành công trình bảo vệ môi trường bị phạt nặng hơn

Nghị định cũng tăng mức xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến công trình bảo vệ môi trường. Trong đó, hành vi không vận hành, vận hành không thường xuyên hoặc không đúng quy trình công trình bảo vệ môi trường đối với nhóm dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh bị phạt từ 400 đến 600 triệu đồng, so với mức 170 đến 200 triệu đồng trước đây.

Đối với hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, mức phạt đối với nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh tăng từ 400 đến 500 triệu đồng lên 600 đến 800 triệu đồng.

Bổ sung chế tài với vi phạm trên sàn giao dịch carbon

Một điểm mới đáng chú ý là nghị định bổ sung chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong quản lý, vận hành và giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước.

Theo đó, hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác, hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch nhằm thao túng giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân.

Mức phạt tương tự áp dụng đối với hành vi lợi dụng sự cố, lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin để chiếm đoạt hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi thao túng giá còn có thể bị đình chỉ hoạt động giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước từ 3 đến 6 tháng.

Ngoài ra, nghị định quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi đặt lệnh mua khi không đủ tiền thanh toán, đặt lệnh bán khi không đủ hạn ngạch phát thải hoặc tín chỉ carbon để chuyển giao; trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính bên ngoài hệ thống giao dịch, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Cùng với phạt tiền, nghị định quy định các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ hoạt động có thời hạn, buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tháo dỡ công trình, thiết bị vi phạm hoặc di dời dự án, cơ sở không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.

Vứt tàn thuốc lá vẫn bị phạt 100.000 đến 150.000 đồng

Một số hành vi vi phạm vệ sinh môi trường nơi công cộng vẫn giữ nguyên mức phạt. Cụ thể, hành vi vứt tàn thuốc lá không đúng nơi quy định bị phạt từ 100.000 đến 150.000 đồng; tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định bị phạt từ 150.000 đến 250.000 đồng.