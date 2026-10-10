Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Anh

Tham dự Diễn đàn có các Chánh án, Phó Chánh án, trưởng đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc; đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng các đại biểu trong nước.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, thay mặt Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, hợp tác tư pháp có vai trò quan trọng trong xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý, bảo đảm môi trường hợp tác ổn định, minh bạch.

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc đã mở ra kênh hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp. Diễn đàn lần thứ tư do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức tiếp nối cơ chế đối thoại, hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc, sau ba kỳ được tổ chức tại Trung Quốc vào các năm 2014, 2017 và 2022.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư, với chủ đề "Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số", là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, thương mại có yếu tố xuyên biên giới, đồng thời đề xuất những phương thức tăng cường hợp tác tư pháp phù hợp với pháp luật và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

Bên cạnh đó, Diễn đàn là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hiện đại hóa hoạt động tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận công lý. Đây là những nội dung quan trọng gắn với nhiệm vụ của Tòa án mỗi nước và trách nhiệm chung của Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc.

Đại biểu lãnh đạo cùng Chánh án Tòa án tối cao các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc tham dự Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Anh

Phát biểu tại Diễn đàn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân khẳng định hợp tác tư pháp luôn là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Ông đánh giá Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc là cơ chế hợp tác đa phương cấp cao, có tầm ảnh hưởng rộng và ngày càng hoàn thiện giữa hai bên.

Ba kỳ diễn đàn trước được tổ chức tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, trong đó có "Tuyên bố chung Nam Ninh". Việc Diễn đàn lần thứ tư được tổ chức lần đầu tiên tại một quốc gia ASEAN là Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo Chánh án Trương Quân, Diễn đàn lần này với chủ đề "Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số" phù hợp với xu thế phát triển của khu vực, góp phần tạo nền tảng tư pháp thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc và các nước ASEAN, đồng thời đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, gồm 70 đại biểu từ Tòa án các nước ngoài, 12 đại biểu từ cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và gần 50 đại biểu trong nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Anh

Phát biểu chào mừng tại Diễn đàn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2021, hợp tác ASEAN - Trung Quốc không ngừng được củng cố, đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Trong đó, Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc là cơ chế hợp tác quan trọng, tạo điều kiện để lãnh đạo Tòa án các nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Việc Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn lần thứ tư thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam đối với sự phát triển quan hệ hợp tác ASEAN - Trung Quốc cũng như tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới, xây dựng Tòa án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử và hướng tới xây dựng Tòa án số là những nội dung thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác tư pháp, bảo đảm môi trường hợp tác ổn định và xây dựng nền tư pháp hiện đại.

Ông Lê Minh Trí mong muốn các đại biểu trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất những giải pháp khả thi, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công lý, thúc đẩy hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, bình đẳng và cùng có lợi.

Sau phiên khai mạc sáng 10/10, Diễn đàn tiến hành hai phiên thảo luận tập trung vào các nội dung: Hợp tác giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử, cùng triển vọng tương lai.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu dự kiến thảo luận, thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026, ghi nhận kết quả Diễn đàn lần thứ tư và xác định định hướng hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới.