Triều cường đạt đỉnh, nước bủa vây cây xăng ở TP.HCM

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, triều cường dâng cao chiều 12/10 khiến nước tràn vào một cây xăng trên đường Trần Xuân Soạn, khu vực quận 7 cũ, TP.HCM. Người dân gặp khó khăn khi đưa xe vào đổ nhiên liệu.

Nhân viên cây xăng cho biết tình trạng ngập bắt đầu từ khoảng 17h30, tương tự 2 ngày trước đó. Khách hàng e dè khi đưa xe vào khu vực trụ bơm.

Ngã tư Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ cũng ghi nhận tình trạng ngập do triều cường trong chiều tối 12/10. Đây là nút giao có mật độ phương tiện lớn ở khu vực quận 7 cũ, kết nối các tuyến đường huyết mạch, thường xuyên đông xe vào giờ tan tầm. Nước dâng trên mặt đường khiến xe máy phải giảm tốc độ, dò đường qua những đoạn ngập, trong khi ôtô di chuyển chậm để tránh tạo sóng nước tạt vào các phương tiện xung quanh.

Trước trung tâm thương mại Lotte, người dân phải lội nước khi đi mua sắm.

Càng sát giờ tan tầm, điểm ngập cộng lưu lượng phương tiện lớn càng khiến người dân di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Thị Thập.

Đường Nguyễn Thị Thập là một trong những trục giao thông quan trọng ở khu vực quận 7 cũ, kết nối nhiều khu dân cư, khu đô thị và hoạt động thương mại ở phía nam TP.HCM. Tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh và các điểm giao cắt với đường lớn, trong đó có nút giao Nguyễn Hữu Thọ.

Dọc con đường này có khá nhiều điểm ngập. Không ít xe máy di chuyển lên vỉa hè để tránh đoạn nước cao.

Ảnh chụp đường Trần Xuân Soạn lúc 18h30. Đoạn ngập kéo dài từ chân cầu Tân Thuận đến chân cầu Kênh Tẻ. Khu vực này nằm gần hệ thống kênh rạch, thường chịu ảnh hưởng khi triều cường dâng.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong ngày 12/10, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè có thể đạt 1,76 m, vượt báo động 3 khoảng 0,16 m. Mực nước trên các sông, kênh rạch tại TP.HCM được dự báo xuống chậm trong những ngày tiếp theo, duy trì ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp.

Ngoài triều cường, mưa rào và dông trong chiều tối cũng có thể khiến tình trạng ngập tại một số tuyến đường diễn biến phức tạp hơn. Người dân di chuyển qua khu vực Trần Xuân Soạn và các tuyến đường thường xuyên ngập ở phía nam TP.HCM cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và lựa chọn lộ trình phù hợp khi nước dâng cao.