TANDTC Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác tư pháp với Malaysia

Bên lề Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 9 đến 12/10, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam Nguyễn Văn Tiến đã hội đàm song phương với ông Tan Sri Ahmad Terrirudin bin Mohd Salleh, Thẩm phán Tòa án Liên bang Malaysia, nhằm trao đổi về cải cách tư pháp và định hướng hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước.

Tại hội đàm, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Malaysia không ngừng được củng cố, phát triển trong hơn 50 năm qua. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 21/11/2024 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, trong đó có lĩnh vực tư pháp.

Quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và Tòa án Liên bang Malaysia được duy trì thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia những cơ chế hợp tác tư pháp khu vực như Hội đồng Chánh án các nước ASEAN (CACJ), Hội nghị Chánh án các nước châu Á – Thái Bình Dương (CJAP) và Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc.

Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Tiến hội đàm song phương với ông Tan Sri Ahmad Terrirudin bin Mohd Salleh, Thẩm phán Tòa án Liên bang Malaysia.

Thông tin về cải cách tư pháp tại Việt Nam, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến cho biết, từ ngày 1/7/2025, hệ thống Tòa án được tổ chức lại theo mô hình ba cấp, gắn với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, TANDTC Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ sinh thái số thống nhất trong hoạt động Tòa án. Nền tảng quản lý án toàn trình được triển khai thí điểm tại Tòa án hai cấp của 7 tỉnh, thành phố; các dịch vụ tư pháp điện tử như nộp tạm ứng án phí trực tuyến, tống đạt điện tử qua VNeID và xét xử trực tuyến tiếp tục được mở rộng.

Trong thời gian tới, TANDTC Việt Nam xác định các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện pháp luật và thủ tục tố tụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Tòa án điện tử và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xét xử, quản lý vụ án, cung cấp dịch vụ tư pháp công trực tuyến. Việt Nam cũng nghiên cứu xây dựng mô hình Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết các tranh chấp thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế.

Trên cơ sở đó, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến đề xuất hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa lãnh đạo, Thẩm phán và cán bộ chuyên môn; phối hợp trong khuôn khổ các cơ chế tư pháp ASEAN; đẩy mạnh tương trợ tư pháp, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Hai bên cũng được đề xuất mở rộng hợp tác trong xây dựng Tòa án điện tử, chuyển đổi số, ứng dụng AI và trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên sâu như sở hữu trí tuệ, phá sản, tài sản số, thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp xuyên biên giới.

Đánh giá cao những thông tin được chia sẻ, ông Tan Sri Ahmad Terrirudin bin Mohd Salleh cảm ơn Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến đã giới thiệu về hoạt động của Tòa án Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm xét xử, tổ chức các chương trình trao đổi Thẩm phán, cán bộ chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ.

Phía Malaysia cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong chuyển đổi số, xây dựng Tòa án thông minh, ứng dụng công nghệ vào quản lý án và quy trình tố tụng; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quản trị tư pháp và ứng dụng công nghệ mới.

Đối với việc ứng dụng AI trong hoạt động Tòa án, đại diện Malaysia nhấn mạnh yêu cầu sử dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo đảm tính chính xác, minh bạch, an toàn dữ liệu và an ninh mạng. Phía Malaysia sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu, tài liệu liên quan, đồng thời đề xuất tăng cường trao đổi thông tin về những vấn đề tư pháp mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy hợp tác giữa Tòa án hai nước.

Kết thúc hội đàm, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia, hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần tăng cường hợp tác tư pháp trong khu vực ASEAN.