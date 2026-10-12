LHQ khẩn cấp cứu trợ sau đợt lũ quét mới tại Nepal

Lũ quét trên sông Budhi Gandaki ở Nepal ngày 11/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo báo cáo của chính quyền sở tại, ít nhất 5 người đang mất tích, 95 người đã được các lực lượng cứu hộ đưa tới nơi an toàn và hàng trăm người khác lâm vào cảnh mất nhà cửa. Giới chức địa phương nhận định, nguyên nhân gây ra đợt thiên tai này là do một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã chặn đứng dòng chảy của con sông Budhi Gandaki, tích tụ lượng nước khổng lồ trước khi vỡ bờ tạo thành lũ quét kinh hoàng.

Phái đoàn thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Nepal chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội: "Trái tim chúng tôi luôn hướng về từng gia đình chịu ảnh hưởng bởi trận lũ sông Budhi Gandaki. Chúng tôi kiên định sát cánh cùng đất nước và người dân Nepal".

LHQ đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA) để kịp thời vận chuyển lương thực tới những người dân bị mất nhà cửa. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết ngay trong ngày 11/10, 3 xe tải chở thực phẩm chế biến sẵn và hàng cứu trợ khẩn cấp đã lên đường tiếp tế nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh tồn trước mắt của các cộng đồng bị cô lập.

Trong khi đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đánh giá trận lũ "có sức tàn phá khốc liệt" này đã làm hư hại các tuyến giao thông huyết mạch, vùi lấp hoa màu và cuốn trôi nhiều gia súc, đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực tại địa phương.

Phái đoàn LHQ cho biết thêm, các thiết bị bay không người lái (UAV) của FAO cùng hình ảnh vệ tinh do Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA) cung cấp đang được huy động tối đa để "khảo sát, lập bản đồ thiệt hại tại những vùng hiểm trở bị chia cắt mà lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.

Lũ quét cũng làm tê liệt các dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống của các gia đình và trẻ nhỏ, từ hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, trường học cho tới các trạm y tế. Những hộ dân sơ tán hiện đang mòn mỏi chờ được đưa đến nơi trú ẩn an toàn, nước uống sạch, các biện pháp bảo vệ trẻ em và hỗ trợ tâm lý khẩn cấp.

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đang tích cực phối hợp đánh giá nhanh thực địa để xác định mức độ tác động và phân bổ những ưu tiên cứu trợ trước mắt. UNICEF cũng đã kích hoạt các kho dự trữ vật tư khẩn cấp, sẵn sàng điều động xuất kho, bao gồm các bộ đồ dùng vệ sinh dịch tễ, thiết bị xử lý nước sạch, đồ dùng thiết yếu, quần áo ấm mùa đông, đồ dùng học tập cùng các chương trình can thiệp tâm lý xã hội.

Người dân Nepal hiện vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm họa lũ lụt lịch sử hồi cuối tháng 8 vừa qua do sụp đổ sông băng trên dãy Himalaya, thảm kịch từng cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.400 người và khiến hơn 5.000 người khác đến nay vẫn mất tích.