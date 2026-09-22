Kết nối nguồn lực cho giáo dục

Những hoạt động này góp phần cùng với thành phố thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, nhất là ở khu vực còn nhiều khó khăn, xã biên giới; giúp thầy và trò có điều kiện dạy và học tốt hơn.

Giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên đã vận động nhiều nguồn lực xã hội thực hiện những phòng máy vi tính với số lượng máy lớn cùng trang thiết bị kèm theo, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng trao học bổng cho học sinh Trường THCS-THPT Đắk Mai (xã Bù Gia Mập) tại lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Văn Truyên

Trong đó, đầu tháng 9-2026, 2 trường học khu vực biên giới của thành phố là: Trường THCS-THPT Đắk Mai (xã Bù Gia Mập) và Trường TH-THCS Lộc Thịnh (xã Lộc Thành) được trang bị 2 phòng máy vi tính mới. Kinh phí thực hiện do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động tài trợ. Với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), việc có thêm phòng máy vi tính từ nguồn xã hội hóa góp phần tạo điều kiện cho học sinh tăng thời lượng thực hành với máy tính.

Tương tự, tại Phân hiệu Trường tiểu học Tân Mai (phường Tam Hiệp), một phòng máy vi tính với 32 bộ máy mới, phòng học có trang bị hệ thống máy lạnh, đường truyền tốc độ cao, bàn ghế đúng tiêu chuẩn dành cho học sinh tiểu học đã được bàn giao để nhà trường sử dụng ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Mai Lê Thị Thanh Kiều, phòng máy vi tính mới này do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố kết nối, vận động tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao tặng cho nhà trường. Phòng máy với giá trị lên đến 312 triệu đồng này góp phần giúp thầy và trò có thêm điều kiện nâng cao kỹ năng tin học.

Học sinh Phân hiệu Trường tiểu học Tân Mai (phường Tam Hiệp) được hướng dẫn sử dụng máy vi tính mới từ nguồn xã hội hóa do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố kết nối.

Tính từ năm 2025 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố đã kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ 8 phòng máy vi tính cho các trường học trên địa bàn, trong số này có 4 trường học ở 4 xã biên giới.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Trần Thủy Tiên cho hay: Trong quá trình vận động, kết nối các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố cùng các hội hữu nghị thành viên ưu tiên vận động những nội dung thiết thực, như: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, máy vi tính, đồ dùng học tập, học bổng, vật dụng sinh hoạt và các điều kiện phục vụ học tập cho học sinh… Điều này đã và đang nhận được sự đồng hành từ đối tác, nhà tài trợ và thời gian tới nhiều dự án, phi dự án liên quan đến lĩnh vực này sẽ tiếp tục được triển khai trên địa bàn thành phố.

Hỗ trợ học sinh an tâm đến trường

Bên cạnh hoạt động giúp thầy, trò nhiều trường học tiếp cận với công nghệ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên còn huy động nguồn lực giúp học sinh khó khăn có thêm điều kiện đến trường, đảm bảo nơi ăn chốn ở cho các em, nhất là ở các xã biên giới.

Lãnh đạo Trường THCS-THPT Đắk Mai (xã Bù Gia Mập) đại diện nhận bảng biểu trưng 10 bếp ăn do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Donacoop tài trợ cho các trường học ở các xã biên giới trên địa bàn thành phố, do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động tài trợ.

Theo đó, thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW, ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; Nghị quyết số 298/NQ-CP, ngày 26-9-2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và UBND thành phố Đồng Nai; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ trường học, học sinh tại các xã biên giới. Riêng từ tháng 9-2026 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã huy động trên 4,2 tỷ đồng để thực hiện công tác này.

Cụ thể, ngay từ đầu năm học 2026-2027, 11 nhà ăn đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kết nối để hỗ trợ cho các trường học khu vực biên giới với trị giá trên 2,75 tỷ đồng. Đồng thời, có 43,5 ngàn khăn với nhiều kích thước do Hiệp hội Doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam cùng Công ty cổ phần Song Wol vina tài trợ với trị giá gần 1,5 tỷ đồng đã được phân bổ về cho học sinh các trường học khu vực biên giới.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đắk Mai Vũ Ngọc Sinh, Trường THCS-THPT Đắk Mai là một trong số các trường được nhận hỗ trợ bếp ăn, khăn do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động. Nguồn hỗ trợ góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ tổ chức ăn bán trú, hỗ trợ học sinh tốt hơn, nhất là đối với học sinh nhà ở xa trường. Điều này góp phần thực hiện chủ trương nâng cao điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên còn vận động hỗ trợ trực tiếp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đến trường. Điển hình như: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Bắc đang thực hiện mô hình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ cho 8 trẻ mồ côi, trong số này có 7 em đang đi học. Đoàn Thanh niên phường Long Hưng đã phối hợp vận động tặng gần 1,5 ngàn phần quà, học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp bước các em đến trường…

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập và các điều kiện phục vụ sinh hoạt của học sinh, nhất là tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của các tổ chức, cá nhân trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố NGUYỄN TẤN PHÚ

Ngoài ra, từ đầu tháng 9-2026 đến nay, trong số 121 gia đình được giúp kinh phí xây, sửa nhà có khoảng 50% hộ có thành viên là học sinh. Điều này đã góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện chăm lo, đầu tư cho con em yên tâm học tập.

Gia đình ông K’Xuân (ở xã Tà Lài) được hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa nhà do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động thông qua quỹ Vì người nghèo thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Lài vận động hỗ trợ thêm. Tháng 9-2026, gia đình 3 thế hệ dọn vào sinh sống trong căn nhà kiên cố. Ông K’Xuân cho hay: “Tôi có 3 đứa cháu đang tuổi đi học. Căn nhà kiên cố giúp gia đình tôi có chỗ ở tốt hơn, tập trung làm ăn lo cho các cháu học hành”.