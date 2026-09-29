Đà Nẵng: Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường

Ngày 29/9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Hải TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Viện KSND khu vực 2 TP Đà Nẵng và Trường tiểu học Ngô Mây giúp đỡ gia đình để học sinh Nguyễn Văn Nhân (6 tuổi) đến trường.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, cho biết, trước đó Viện KSND khu vực 2 trong quá trình hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho gia đình em Nguyễn Văn Nhân (trú phường An Hải) theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về bảo vệ quyền lợi của nhóm dễ bị tổn thương, đã nắm được thông tin em Nguyễn Văn Nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Viện KSND khu vực 2, phường An Hải và Trường tiểu học Ngô Mây hỗ trợ học sinh Nguyễn Văn Nhân đến trường. Ảnh: Nguyễn Tú.

Cụ thể, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ em Nhân không có công việc ổn định, một mình nuôi 5 con nhỏ, trong đó có 2 con đã đi học tại Trường tiểu học Ngô Mây. Riêng em Nhân đến tuổi vào lớp 1 nhưng mẹ em gặp khó khăn nên dự định chờ sang năm học 2027 – 2028 mới cho em Nhân đi học để giảm áp lực tài chính.

Viện KSND khu vực 2 đã phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát, cùng Trường Tiểu học Ngô Mây giải quyết các thủ tục cần thiết, đồng thời hỗ trợ các điều kiện vật chất ban đầu như tặng quần áo, cặp, sách vở để em Nguyên Văn Nhân được đến trường.

Hiện Trường Tiểu học Ngô Mây đã tiếp nhận em Nguyễn Văn Nhân vào học lớp 1, phân công giáo viên trực tiếp kèm cặp để theo kịp chương trình học tập trong năm học 2026–2027.

Phòng Văn hóa – Xã hội phường An Hải cũng đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây theo sát lớp và học sinh, kịp thời giải quyết và đề xuất những hỗ trợ để đảm bảo học sinh và gia đình có đầy đủ điều kiện yên tâm học tập.

Viện KSND khu vực 2 cho biết thêm, việc hỗ trợ em Nguyễn Văn Nhân đến trường nhằm cụ thể hóa công tác phối hợp giữa Viện KSND và các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.