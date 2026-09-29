Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trường học liên cấp

Thầy giáo Đỗ Xuân Huấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Sơn số 2, xã Đại Sơn.

Sau hơn một tháng hoạt động, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Sơn số 2 (được sáp nhập từ Trường Tiểu học Giáo Liêm và Trường Trung học cơ sở Giáo Liêm) đã từng bước ổn định tổ chức, đưa hoạt động dạy và học đi vào nền nếp. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành cũng cho thấy một số vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Do đặc thù hai cấp học có sự khác biệt về phương pháp giảng dạy, tâm lý lứa tuổi học sinh và yêu cầu chuyên môn, việc xây dựng một quy chế hoạt động thống nhất cần có thêm thời gian. Đây là vấn đề cần được quan tâm trong quá trình hoàn thiện mô hình trường liên cấp, nhằm bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp học nhưng vẫn tôn trọng đặc thù của từng bậc học.

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất đang là một trong những khó khăn đáng lưu ý. Nhà trường chưa có sân vận động, khu thể thao để tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất cho học sinh. Diện tích tại phân hiệu còn hạn chế, chưa có điều kiện xây dựng khu bán trú. Đặc biệt, đường vào cổng trường tại phân hiệu dành cho học sinh tiểu học khá hẹp, thường xảy ra ùn tắc vào thời điểm đưa, đón học sinh, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn giao thông.

Để hoạt động hiệu quả, nhà trường kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng phù hợp với mô hình một trường, đồng thời, tăng cường các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn liên cấp để cán bộ quản lý, giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất phương pháp tổ chức dạy học.

Về lâu dài, địa phương cần quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng trường tại khu vực mới hoặc mở rộng cơ sở hiện có; đầu tư sân chơi, bãi tập, khu bán trú và bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình mới. Đây là những điều kiện quan trọng để mô hình trường liên cấp không chỉ ổn định về tổ chức mà còn từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.