Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh minh họa: SONG ANH

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp tại Thông tư số 79/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026.

Thông tư thay thế một số quy định trước đây về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo từ xa, hồ sơ sổ sách và tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2026, Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế đào tạo, các quy định nội bộ phù hợp với Quy chế mới.

Quy chế quy định cụ thể việc tổ chức đào tạo và thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề. Theo đó, chương trình được tổ chức theo niên chế trong 3 năm học liên tục, tương ứng với lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của cấp trung học phổ thông; mỗi năm có 2 học kỳ chính và tối thiểu 35 tuần thực học.

Cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch toàn khóa trên cơ sở kết hợp kiến thức chương trình trung học phổ thông với kiến thức chuyên môn nghề, bảo đảm người học có nền tảng kiến thức phổ thông để tiếp thu kiến thức nghề. Năm học thứ ba được bố trí các nội dung phù hợp để học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn bị cho lựa chọn tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động.

Thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề gồm môn Toán, Ngữ văn, các môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề. Trong đó, chuyên môn nghề được thi cả lý thuyết và thực hành.

Đáng chú ý, người học nếu có nguyện vọng và đáp ứng điều kiện theo quy định được đăng ký dự thi các môn trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kết quả thi có thể sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn. Việc hoàn thành phần kiến thức chương trình trung học phổ thông cũng là căn cứ để học liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định...

Thông tư số 79/2026/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, mời xem tại đây.