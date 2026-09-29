Nhà trường chịu trách nhiệm hoàn toàn vụ học sinh tử vong lúc đi trải nghiệm ở Huế

Sáng nay (29/9), trao đổi với Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, ông Phan Văn Anh, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, liên quan đến vụ học sinh lớp 9 của trường đi hoạt động trải nghiệm, bị tử vong tại TP Huế, hiện nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ.

"Nhà trường đang tập trung phối hợp cung cấp hồ sơ với cơ quan chức năng. Khi có kết luận nhà trường sẽ có báo cáo chi tiết" - Ông Phan Văn Anh cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc này, thông tin tới báo chí, ông Phan Văn Anh cho biết nhà trường chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, nhà trường đã quyết định dừng toàn bộ các chương trình trải nghiệm để rà soát lại.

Trường có học sinh tử vong khi đi trải nghiệm.

Trước đó, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP Huế cho học sinh khối 9 từ tối 25/9 đến ngày 27/9, với 178 học sinh tham gia.

Trong thời gian đoàn lưu trú tại một khách sạn ở phường Thuận Hóa, TP Huế, khoảng 3h ngày 27/9, em N.M.Q, học sinh lớp 9A5 bị rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong.

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, phía nhà trường đã có báo cáo ban đầu gửi Sở. Báo cáo của trường xác định đây là chương trình trải nghiệm dành cho học sinh toàn khối với tổng 178 học sinh. Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn học sinh đang lưu trú tại khách sạn. Hiện Sở đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm. Kết luận cuối cùng vẫn đang chờ kết quả làm việc của cơ quan chức năng.