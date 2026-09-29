Mang lớp học reo vui đến trường vùng cao

Năm nay, chương trình triển khai School Tour 2026 được tổ chức tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, tạo thành một tuyến hoạt động trải dài toàn quốc.

Tại mỗi địa phương chương trình sẽ trực tiếp đến thăm các thầy cô, đồng thời phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh, đồng thời trao tặng những nguồn lực thiết thực phục vụ hoạt động dạy và học.

Đây cũng là dịp để chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đến gần hơn với những nhà giáo đang trực tiếp đứng lớp, bên cạnh hoạt động tuyên dương 34 giáo viên tiêu biểu của chương trình năm 2026.

Học trò viết lời chúc gửi đến thầy cô của mình.

School Tour năm nay dành nguồn lực để cùng nhà trường làm mới không gian học tập, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm cho học sinh và chăm sóc tinh thần dành cho thầy cô.

Bên cạnh đó, với chủ đề “Lớp học reo vui”, Ban Tổ chức, đại sứ và đội ngũ tình nguyện viên sẽ trực tiếp phối hợp với nhà trường trang trí, làm mới những khu vực lớp học đã cũ bằng sắc màu từ các nhãn hàng Colokit và Thiên Long. Qua đó, chương trình hướng đến việc tạo ra những thay đổi có thể tiếp tục được sử dụng trong hoạt động dạy và học sau khi đoàn School Tour rời điểm trường.

Bên cạnh việc làm mới lớp học, học sinh tại các trường sẽ tham gia các trò chơi và trạm trải nghiệm được thiết kế phù hợp với từng cấp học như “Trúc xanh”, “Đuổi màu bắt ý”, “Rung chuông vàng”, “Vượt rào tri thức”. Các hoạt động kết hợp giữa vận động, tương tác và kiến thức, tạo thêm không gian để học sinh giao lưu, vui chơi và khám phá.

Những tấm thiệp xinh xắn được trò tự tay làm để viết lời chúc đến thầy cô.

Thầy cô tại các điểm trường cũng được trao hộp công cụ “Lớp học reo vui”, gồm bảng viết, thước kẻ Strive, dụng cụ mỹ thuật Colokit và bút ký cao cấp Bizner, phục vụ trực tiếp cho công việc giảng dạy.

Tại khu vực trường học, “Góc tri ân” được bố trí để học sinh gửi thiệp và lời chúc đến thầy cô. Các hoạt động này lan tỏa thông điệp “Lớp học reo vui” của chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2026.

Là một trong số những trường học được lựa chọn tổ chức “Lớp học reo vui”, cô Vương Thị Đậm, Phó hiệu Trưởng trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên cho hay, đối với những người làm công tác giáo dục, niềm vui lớn nhất chính là việc nhìn các học trò tiến bộ từng ngày, biết yêu thương, biết ước mơ và từng bước trưởng thành.

Hoạt động School Tour 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui” được tổ chức ở 12 tỉnh, thành phố.

Cô Đậm chia sẻ thêm, Trường tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá là đơn vị đóng trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương dành cho học trò, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang hàng ngày nỗ lực khắc phục những khó khăn, tận tâm với từng bài giảng, từng lớp học và từng em học sinh.

"Mỗi ngày đến trường, các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cố gắng trở thành những người đồng hành, những người bạn, những người truyền cảm hứng để các em thêm yêu trường, yêu lớp và có niềm tin, phấn đấu vươn lên", cô Vương Thị Đậm, Phó hiệu Trưởng trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên trải lòng.