Tuyển dụng giáo viên Thanh Hóa: Làm rõ những vấn đề ứng viên quan tâm

Cô và trò Trường THCS Lê Lợi (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) trong giờ học. Ảnh: Thế Lượng

Trước các ý kiến về việc tổ chức chung tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và cơ hội trúng tuyển của các nhóm ứng viên, PV GD&TĐ đã trao đổi với đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ (TCCB), Sở GD&ĐT Thanh Hóa về phương án xử lý 92 chỉ tiêu dự kiến chưa có người trúng tuyển.

Cùng kỳ tuyển dụng, không cùng cách xét

Đại diện Phòng TCCB cho hay, việc tuyển dụng nhà giáo năm 2026 được thực hiện theo Luật Nhà giáo, Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ và các quy định liên quan. Các quy định này không yêu cầu việc tuyển dụng và tiếp nhận nhà giáo phải tổ chức thành hai đợt riêng biệt.

Do đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận trong cùng một đợt theo Kế hoạch số 3266/KH-SGDĐT ngày 29/6/2026, trên cơ sở kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tổ chức chung về thời gian và quy trình không có nghĩa áp dụng chung mọi điều kiện, tiêu chuẩn và cách xác định kết quả. Mỗi nhóm ứng viên được xem xét theo quy định tương ứng, căn cứ chỉ tiêu, vị trí việc làm, nguyện vọng và nguyên tắc xác định người trúng tuyển đã được công khai.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 4/8, Sở GD&ĐT công khai danh sách đăng ký dự tuyển theo từng vị trí việc làm. Cùng ngày, Sở thông báo việc thay đổi nguyện vọng theo hai đợt.

Giờ học môn Ngữ văn ở Trường THPT Quan Sơn.

Đợt 1 dành cho ứng viên nhóm 2, là nhóm được ưu tiên xét trúng tuyển trước theo kế hoạch. Đợt 2 dành cho các ứng viên còn lại. Sau Đợt 1, Sở tiếp tục công khai danh sách đăng ký sau thay đổi nguyện vọng để ứng viên nhóm 3 có thêm thông tin trước khi lựa chọn.

Các thông tin về thay đổi nguyện vọng được gửi đến UBND cấp xã để phối hợp thông báo, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và thông tin trên Báo và Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa.

Theo đại diện Phòng TCCB, việc công khai danh sách và tổ chức thay đổi nguyện vọng nhằm giúp ứng viên có đầy đủ thông tin về vị trí, chỉ tiêu và tình hình đăng ký trước khi lựa chọn. Qua đó, việc tuyển dụng được thực hiện đúng điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu và trình tự đã công khai.

Nhóm 3 dự kiến chiếm 51,93% số người trúng tuyển

Một trong những nội dung được quan tâm là cơ hội của ứng viên nhóm 3 khi nhóm 2 được ưu tiên xét trước.

Theo Thông báo số 5432/TB-HĐ ngày 25/9/2026 của Hội đồng tuyển dụng, đã có 692 ứng viên nhóm 2 trúng tuyển nguyện vọng 1. Hội đồng tuyển dụng tiếp tục xác định kết quả nguyện vọng 2 của nhóm 2 và nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 của nhóm 3 theo kế hoạch.

Tổng số chỉ tiêu giáo viên mầm non, tiểu học và THCS là 1.617. Dự kiến có 1.525 ứng viên trúng tuyển. Trong đó, nhóm 2 dự kiến có 733 người trúng tuyển, gồm 692 người ở nguyện vọng 1 và 41 người ở nguyện vọng 2.

Nhóm 3 dự kiến có 792 người trúng tuyển, gồm 744 người ở nguyện vọng 1 và 48 người ở nguyện vọng 2. Như vậy, nhóm 3 chiếm 51,93% tổng số ứng viên dự kiến trúng tuyển.

Việc nhóm 2 được xét trước là chính sách ưu tiên đã được pháp luật quy định, nhằm ghi nhận quá trình công tác, đồng thời thu hút nhà giáo đến làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn.

Đáng chú ý, đạt từ 50 điểm ở Vòng 2 chỉ là điều kiện để được xem xét trúng tuyển, không đồng nghĩa với việc đương nhiên trúng tuyển. Kết quả còn phụ thuộc vào chỉ tiêu của từng vị trí, nguyện vọng, kết quả của các ứng viên và nguyên tắc xác định người trúng tuyển.

Giáo viên chăm sóc trẻ ở Trường Mầm non Tam Chung.

Trường hợp ứng viên nhóm 2 và nhóm 3 cùng đăng ký một vị trí việc làm, nhóm 2 được xem xét trước theo chính sách ưu tiên. Sau đó, trong từng nhóm, việc xác định người trúng tuyển vẫn căn cứ kết quả từ cao xuống thấp, cùng các điều kiện, chỉ tiêu và nguyện vọng đã được công khai.

Theo thống kê, trong 1.860 ứng viên nhóm 2 có tên trong danh sách dự thi Vòng 2, có 1.127 người không trúng tuyển, chiếm 60,59%. Với nhóm 3, trong 5.200 ứng viên dự thi Vòng 2, có 4.408 người không trúng tuyển, chiếm 84,77%.

Đối với 92 chỉ tiêu dự kiến còn lại, Kế hoạch số 3266/KH-SGDĐT đã quy định phương án xử lý. Trường hợp vị trí việc làm vẫn còn chỉ tiêu sau khi xét đủ hai nguyện vọng, Hội đồng tuyển dụng có thể báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét tuyển dụng ứng viên có kết quả thấp hơn liền kề so với kết quả của người trúng tuyển ở vị trí việc làm tại đơn vị khác.

Ứng viên được xem xét trong trường hợp này phải có cùng tiêu chuẩn, điều kiện với vị trí còn chỉ tiêu, cùng Hội đồng tuyển dụng, cùng hình thức thi Vòng 2 và điểm thi Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Đại diện Phòng TCCB cho biết, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu kết quả và số chỉ tiêu thực tế còn lại để thực hiện theo đúng Kế hoạch số 3266/KH-SGDĐT. Việc xem xét tuyển dụng số chỉ tiêu còn lại sẽ do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định theo quy định hiện hành sau khi hoàn thành xét trúng tuyển nguyện vọng 2 của nhóm 3.