Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Cô giáo Đặng Thị Hà, giáo viên Ngữ văn, Trường Trung học cơ sở Nguyên Hồng, xã Quang Trung.

Trường Trung học cơ sở Nguyên Hồng (xã Quang Trung) được sáp nhập từ ba trường trung học cơ sở: Nguyên Hồng (cũ), Đại Hóa và Lan Giới từ ngày 18/8/2026; toàn trường hiện có 27 lớp với hơn 1 nghìn học sinh. Nhờ nỗ lực của tập thể nhà trường, ngay từ những ngày đầu, hoạt động dạy và học tại ba điểm trường đã nhanh chóng ổn định. Môi trường làm việc tích cực thúc đẩy tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Tinh thần đoàn kết được thể hiện rõ nét qua các hoạt động chia sẻ, động viên đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, các câu lạc bộ văn hóa - thể thao cùng hoạt động phong trào diễn ra sôi nổi, bước đầu xuất hiện những điểm sáng. Học sinh ở cả ba cơ sở đều hào hứng tham gia các hoạt động ý nghĩa như lễ khai giảng, sinh hoạt dưới cờ và trải nghiệm vui Tết Trung thu.

Tuy nhiên, nhà trường vẫn đối mặt với một số thách thức trước mắt. Việc quản lý, giám sát gặp khó khăn do nhà trường có ba phân hiệu. Cơ sở vật chất còn thiếu hụt, chưa có nhà đa năng phục vụ sinh hoạt chung, hệ thống tivi và máy tính phục vụ giảng dạy chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Ngoài ra, nhà trường vẫn thiếu giáo viên ở một số bộ môn như Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân...

Để nâng cao chất lượng giáo dục, tôi mong chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất; ngành Giáo dục kịp thời bổ sung chỉ tiêu biên chế, bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo bộ môn. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.