Học qua chơi, trải nghiệm và khám phá

Tại lớp 5-6 tuổi A5, Trường Mầm non Ninh Xá (phường Kinh Bắc), tiết học trải nghiệm sáng tạo với chủ đề “Một huy hiệu - Một tập thể” diễn ra sôi nổi. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức từ cô giáo, trẻ được tự lựa chọn hình dáng, màu sắc, cắt, dán và trang trí những chiếc huy hiệu theo ý tưởng riêng. Mỗi em một cách thể hiện, cùng trao đổi, phối hợp với bạn để hoàn thiện sản phẩm. Hoạt động trải nghiệm giúp trẻ thỏa sức sáng tạo, vừa rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác và thực hiện nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi.

Hoạt động trải nghiệm của cô và trò Trường Mầm non Âu Cơ (phường Nếnh).

Còn tại Trường Mầm non Lê Hồng Phong (phường Bắc Giang) - một trong những trường thực hiện thí điểm chương trình mới, nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động theo hướng mở, tăng cơ hội để trẻ được trải nghiệm thực tế. Theo cô giáo Hoàng Thị Ngân, Hiệu trưởng nhà trường: “Điểm cốt lõi của chương trình mới là thay đổi cách tiếp cận giáo dục. Giáo viên ngoài truyền đạt kiến thức còn là người thiết kế môi trường, tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm, quan sát, khám phá và đồng hành trong quá trình phát triển. Nhà trường chú trọng tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ, qua đó, giúp trẻ phát huy thế mạnh và từng bước hình thành những phẩm chất, năng lực cần thiết”.

Việc triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới ở những môi trường khác nhau tạo điều kiện để chương trình được kiểm nghiệm trong thực tiễn, có thêm cơ sở đánh giá và hoàn thiện. Điểm mới quan trọng của chương trình là chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu theo nội dung sang hướng phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ.

Năm học 2026-2027, thành phố Bắc Ninh có 15 trường mầm non thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới. Các trường được lựa chọn đa dạng về loại hình và địa bàn, từ khu vực đô thị, nơi đông dân cư, khu công nghiệp đến vùng nông thôn, miền núi.

Chương trình hướng tới hình thành 4 phẩm chất cốt lõi gồm yêu thương, trung thực, tôn trọng, trách nhiệm và 5 năng lực nền tảng là thích ứng, giao tiếp, hợp tác, tự lực, giải quyết vấn đề gắn với các lĩnh vực phát triển thể chất, tình cảm, xã hội, ngôn ngữ, nhận thức và nghệ thuật. Theo đó, hiệu quả của một giờ học không chỉ được nhìn từ việc trẻ nhớ được bao nhiêu kiến thức, mà còn ở việc trẻ có thêm cơ hội giao tiếp, biết phối hợp với bạn, tự thực hiện một công việc phù hợp, xử lý một tình huống đơn giản và mạnh dạn thể hiện suy nghĩ.

Để chuẩn bị triển khai chương trình, ngành tổ chức 3 lớp tập huấn với tổng số 476 cán bộ quản lý, giáo viên, tập trung vào các nội dung: Giới thiệu chương trình; phát triển chương trình giáo dục nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo; nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn và giáo dục hòa nhập.

Theo bà Hoàng Thị Lan Hương, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo), thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được trang bị kiến thức về những điểm mới của chương trình, cách xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế và phương pháp theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất và phương pháp tổ chức hoạt động, ngành chú trọng thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cha mẹ trẻ và cộng đồng. Quá trình thí điểm được theo dõi, đánh giá sát thực tế để có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Từ những giờ học theo hướng mở, trẻ có thêm không gian để chơi, trải nghiệm. Mỗi ngày đến trường vì thế không chỉ là một ngày tiếp nhận kiến thức mà còn là một ngày trẻ được vui chơi, thể hiện bản thân và từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết cho hành trình học tập, trưởng thành.