Triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025 - 2026

Anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Năm học 2025 - 2026, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai hiệu quả chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai các hoạt động năm học.

Các cơ sở đoàn - hội trên địa bàn thành phố chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Trong đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ghi nhận hơn 600 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều sản phẩm ứng dụng AI và công nghệ đạt giải thưởng cấp quốc gia.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt” tiếp tục lan tỏa sâu rộng; các đơn vị đã trao 1.906 suất học bổng với tổng trị giá hơn 22,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, gần 2.000 tình nguyện viên thuộc 122 đội hình “Tiếp sức mùa thi” tham gia hỗ trợ 43.500 thí sinh tại 110 điểm thi.

Các cơ sở đoàn trường học trên địa bàn thành phố vận động và tiếp nhận 14.154 đơn vị máu, góp phần phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Qua các hoạt động, công tác đoàn - hội và phong trào thanh niên trường học tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Hoạt động “Tiếp sức mùa thi” được các đơn vị triển khai tích cực. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong năm học, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tuyên dương, công nhận 167 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. Toàn thành phố có 6 sinh viên đoạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, 25 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 6 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn - hội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học năm học 2025 - 2026.