An toàn cho trẻ phải được đặt lên hàng đầu, xuyên suốt trong mọi hoạt động

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm, trò chuyện với trẻ mầm non tại An Giang.

Ngày 29/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Trường Mầm non Hòn Đất (xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Tham gia Đoàn công tác có ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng - Thư ký Thứ trưởng; bà Vũ Thị Thu Hằng, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT).

Về phía Sở GD&ĐT, có ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở; cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở. Đại diện địa phương có bà Phạm Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòn Đất.

Hoàn thiện mô hình quản trị sau sắp xếp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận, đánh giá cao nhà trường đã chủ động triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 và thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp với mô hình hoạt động sau sáp nhập; đồng thời rà soát quy chế làm việc, phân công, phân cấp rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm giữa hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng. Trong quá trình vận hành, Ban Giám hiệu cần tăng cường trao đổi, thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, Thứ trưởng đề nghị địa phương nghiên cứu, thống nhất quy định về ký số, sử dụng hồ sơ điện tử và quy trình xử lý công việc từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường. Qua đó, từng bước giảm hồ sơ, giấy tờ không cần thiết, tạo thuận lợi cho cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Giám hiệu tăng cường hỗ trợ chuyên môn, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa phân hiệu và các điểm trường, tạo cơ hội để trẻ được tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn. Nhà trường cần rà soát, điều tiết, phân bổ trang thiết bị phù hợp, ưu tiên những cơ sở còn thiếu.

Cùng với đó, nhà trường cần tăng cường sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, giao lưu với các cơ sở giáo dục để chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ.

Bảo đảm an toàn trong chăm sóc, giáo dục trẻ

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trong giáo dục mầm non, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng an toàn là trên hết, phải được đặt lên hàng đầu, xuyên suốt trong mọi hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

“Nhà trường cần thường xuyên rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn, từ nguồn thực phẩm đầu vào, nước uống đến cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi và khu vui chơi của trẻ, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố”, Thứ trưởng lưu ý.

Bên cạnh đó, nhà trường cần xây dựng quy chế phối hợp, tạo môi trường để trẻ được chăm sóc, yêu thương và phát triển toàn diện; đồng thời quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ giáo viên, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, gắn bó với nghề.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Đối với Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương, Thứ trưởng đề nghị quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

Về đầu tư cơ sở vật chất, Thứ trưởng đề nghị địa phương xây dựng kế hoạch bài bản, phù hợp với lộ trình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Qua đó, tiếp tục tạo điều kiện để giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Về chế độ, chính sách, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh mong muốn tỉnh và chính quyền cơ sở quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non, giúp giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Nỗ lực ổn định sau sáp nhập

Báo cáo với Đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Quý Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòn Đất, cho biết trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Hòn Đất và Trường Mầm non Nam Thái Sơn.

Đầu năm học 2026 - 2027, trường có 1 trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường, với 25 nhóm, lớp và 709 trẻ. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường là 64 người, gồm 3 cán bộ quản lý, 54 giáo viên, 3 viên chức hỗ trợ và 6 lao động hợp đồng.

Ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, phát biểu tại buổi làm việc.

Nhà trường đã kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị và chuẩn bị các điều kiện năm học. Sau sáp nhập, hoạt động quản lý, chuyên môn và chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cơ bản ổn định; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,7%.

Cùng với đó, công tác chuyên môn từng bước được thống nhất, tạo điều kiện hỗ trợ giáo viên và duy trì chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhà trường cũng gặp một số khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động sau sáp nhập.

Theo báo cáo, trường có quy mô lớn, nhiều cơ sở và địa bàn rộng, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện phương thức điều hành, phối hợp và tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Khoảng cách giữa các cơ sở cũng ảnh hưởng đến việc điều tiết đội ngũ, hỗ trợ chuyên môn và công tác quản lý thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Quý Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòn Đất, báo cáo Đoàn công tác.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất giữa các cơ sở chưa đồng đều; một số nơi còn thiếu phòng chức năng, một số hạng mục cần được sửa chữa, bổ sung. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cũng cần tiếp tục rà soát, thay thế và bổ sung phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thông qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại cơ sở giáo dục, đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Mầm non trao đổi nhiều ý kiến thiết thực, sát với tình hình thực tế. Đại diện nhà trường cũng giải trình, làm rõ các nội dung được đoàn công tác đặt ra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu và giáo viên tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành nhà trường sau sắp xếp; công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; việc điều tiết, bố trí đội ngũ giữa các cơ sở; hỗ trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm Khu Di tích lịch sử - thắng cảnh quốc gia Ba Hòn; viếng Mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (chị Sứ) tại xã Hòn Đất. Đoàn dành phút mặc niệm, dâng hương, hoa, tưởng niệm liệt sĩ Phan Thị Ràng; đồng thời tìm hiểu cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng của người con gái quê An Giang

Một số hình ảnh của đoàn công tác:

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT cùng đại diện Sở GD&ĐT tỉnh An Giang chụp hình lưu niệm tại Cụm tượng đài chiến sĩ các Lực lượng vũ trang và nhân dân trong khuôn viên khu di tích.