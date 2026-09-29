Đồng Tháp khai giảng 3 lớp cao cấp lý luận chính trị

Quang cảnh lễ khai giảng.

Trong khóa học, 156 học viên của 3 lớp sẽ được nghiên cứu kiến thức chuyên sâu về Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị Mác - Lênin.

Đại biểu và học viên tại lễ khai giảng.

Đồng thời, học viên được trang bị kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội; khoa học lãnh đạo cùng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Chương trình kết hợp học lý thuyết, thảo luận, tự nghiên cứu, kiểm tra và đánh giá. Học viên còn tham gia nghiên cứu thực tế và các chuyên đề bổ trợ. Qua khóa học, học viên được củng cố kiến thức lý luận chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý để vận dụng vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.