Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất, kết nối

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Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/9 cho biết đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự thảo được xây dựng nhằm phù hợp với các văn bản mới ban hành và bối cảnh thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các cơ sở giáo dục; đồng thời phù hợp với thực tế phát triển của khoa học, công nghệ dữ liệu.

Dự thảo Thông tư quy định về danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành; trách nhiệm tạo lập các loại dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời; sử dụng mã số hồ sơ học tập suốt đời để quản lý truy cập, khai thác dữ liệu; quy trình kết nối, đồng bộ, kiểm tra, đối soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu; quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo và nội dung dữ liệu dùng chung.

Dự thảo xác định danh mục các cơ sở dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý, sử dụng thống nhất, gồm: Cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học; Cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp và Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Các cơ sở dữ liệu sẽ được tổ chức theo hướng có khả năng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và ứng dụng VNeID.

Dự thảo cũng quy định dữ liệu phải được tạo lập từ nguồn có thẩm quyền, bảo đảm tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất và toàn vẹn; đồng thời thực hiện nguyên tắc “tạo lập một lần tại nguồn”, hạn chế yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp lại những dữ liệu đã có và được phép khai thác...