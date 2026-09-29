Đôi bạn cùng lớp vô địch WRO châu Á - Thái Bình Dương 2026

Từ trái qua phải học sinh Lê Trường Vĩ, Trần Minh Quân.

Chiều 29/9, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ) cho biết, WRO Open Championship Asia & Pacific 2026 diễn ra từ ngày 25 - 27/9 tại Ấn Độ, quy tụ 149 đội tuyển đến từ 25 quốc gia. Riêng bảng RoboMission Junior (B2) có 30 đội tham gia tranh tài.

Tại bảng thi này, hai học sinh Trần Minh Quân và Lê Trường Vĩ, cùng lớp 9A1, xuất sắc giành ngôi Vô địch. Cùng với đó, 3 học sinh: Tạ Ngọc Gia Bảo (9A3), Đặng Đức Nhật Minh (8A2) và Vũ Đức Lâm (8A7) cũng ghi dấu ấn với vị trí Top 3. Thành tích này tiếp tục ghi dấu hành trình phát triển STEM - Robotics của Trường THCS Giảng Võ 2 trong những năm qua.

Từ trái qua phải học sinh Tạ Ngọc Gia Bảo (lớp 9A3) Đặng Đức Nhật Minh (lớp 8A2), và Vũ Đức Lâm (lớp 8A7).

Trước đó, năm 2024, học sinh nhà trường giành ngôi Á quân thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2025, 5/10 đội tuyển của trường lọt Top 10 Quốc gia WRO và đạt Top 5 tại Giải WRO châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Philippines.

Năm 2026, các đội tuyển của trường tiếp tục vượt qua vòng miền Bắc, Chung kết Quốc gia để tham dự WRO Open Championship Asia & Pacific tại Ấn Độ và đạt thành tích cao ở bảng RoboMission Junior.

Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường xác định giáo dục STEM là một trong những hướng phát triển trọng tâm. Định hướng này được cụ thể hóa trong chiến lược xây dựng trường chất lượng cao, chú trọng phát triển tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ cho học sinh.

Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang (Hiệu trưởng nhà trường) cùng các giáo viên của Tổ Tự nhiên 2 và thành viên của các đội tuyển thi quốc tế giải WRO 2026.

“Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của phường Giảng Võ, cùng đội ngũ giáo viên tâm huyết và sự đồng hành của phụ huynh, nhà trường có thêm điều kiện xây dựng môi trường STEM bài bản, mở rộng cơ hội nghiên cứu và sáng tạo cho học sinh”, nhà giáo Phạm Thị Hương Giang chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2, thành tích tại WRO châu Á - Thái Bình Dương 2026 là kết quả của quá trình thầy trò kiên trì theo đuổi STEM - Robotics. Qua các sân chơi quốc tế, học sinh có thêm cơ hội vận dụng kiến thức, rèn tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo trong công nghệ.