Ấn tượng đầu tiên khi đến Hoong Lếch là không gian bản sạch sẽ, gọn gàng. Đường nội bản giữ vệ sinh, rác thải thu gom đúng nơi quy định, không có tình trạng vứt rác bừa bãi. Khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm bố trí cách xa nhà ở, hạn chế ô nhiễm, giữ môi trường sinh hoạt chung. Việc quét dọn đường bản, trồng hoa, chăm sóc cây xanh, giữ sân nhà sạch đẹp… đã trở thành thói quen của các gia đình trong bản.

Bà con dân bản tích cực hưởng ứng nội dung xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3. Ý thức trách nhiệm với cộng đồng thể hiện ngay trong mỗi gia đình, mỗi khuôn nhà, góp phần tạo nên diện mạo bản làng ngày càng khởi sắc.

Bên con đường bê tông chạy ngang dọc trong bản là những nếp nhà sàn thoáng mát, sân bê tông sạch sẽ. Ngày nắng, bà con tranh thủ phơi thóc, ngô. Cạnh nhà là vườn rau xanh, ao cá được chăm sóc cẩn thận. Cuộc sống ở Hoong Lếch bình dị, người dân cần cù, chịu khó phát triển kinh tế gia đình, tận dụng đất đai, lao động để tăng thu nhập.

Người dân bản Hoong Lếch tích cực tham gia hoạt động văn hóa tại cộng đồng.

Anh Lò Văn Duyên, Trưởng bản Hoong Lếch cho biết, những năm qua, bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Nhiều hộ chủ động tăng gia, chăn nuôi, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Nhờ tinh thần chịu khó, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Hiện thu nhập bình quân của người dân trong bản đạt 51 triệu đồng/năm.

Kinh tế ổn định tạo điều kiện để các gia đình quan tâm đời sống tinh thần, việc học của con em, chăm lo sinh hoạt và tham gia hoạt động chung. Năm nay, bản có 226/237 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 10 hộ đạt gia đình tiêu biểu toàn diện trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những con số ấy phản ánh sự hưởng ứng của người dân, đồng thời là kết quả từ ý thức xây dựng gia đình nền nếp, vun đắp tình cảm, trách nhiệm giữa các thành viên.

Trang phục truyền thống được người dân bản Hoong Lếch duy trì trong sinh hoạt thường ngày.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Bà con tích cực tham gia hoạt động văn hóa, góp phần giữ gìn tình đoàn kết, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh. Bản duy trì tổ an ninh tự quản, vận động 100% hộ gia đình cam kết không có người mắc tệ nạn ma túy, không vi phạm pháp luật; tổ hòa giải phát huy vai trò trong giải quyết mâu thuẫn, bất hòa ngay từ cơ sở. Những chuyện chưa thuận trong cuộc sống được trao đổi, tháo gỡ trên tinh thần thấu tình, đạt lý, tránh để bất đồng kéo dài, ảnh hưởng tình làng nghĩa xóm

Với 98,7% số hộ là đồng bào Thái, bản Hoong Lếch lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt, lễ nghi, trang phục, dân ca và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Những giá trị văn hoá truyền thống được người dân gìn giữ, không chỉ trong các dịp lễ hội mà cả trong cuộc sống thường ngày.

Gần 70 tuổi, nghệ nhân thổi sáo Lò Văn Inh vẫn nhiệt tình góp mặt trong các chương trình văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng và lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ. Ông luôn mong muốn có thêm nhiều người trẻ biết, hiểu và yêu văn hóa Thái, để những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ, lưu truyền. “Tuổi đã cao nhưng tôi vui vì vẫn góp được công sức nhỏ bé vào việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Mong các cháu hiểu hơn về phong tục, tập quán, nét đẹp của dân tộc mình, không để mai này mai một”, nghệ nhân Lò Văn Inh chia sẻ.

Gia đình chị Vì Thị Đỉnh tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay, một nghi lễ mang ý nghĩa cầu bình an, may mắn, gắn kết tình thân theo phong tục của người Thái. Những người phụ nữ trong bản diện trang phục truyền thống, áo cóm, váy đen, cùng nhau chuẩn bị lễ, trò chuyện rôm rả trong không khí ấm áp. Nghi lễ không cầu kỳ nhưng chứa đựng sự trân trọng dành cho phong tục, tình cảm giữa người thân, bạn bè và cộng đồng.

Buộc chỉ cổ tay là một nghi lễ đẹp của đồng bào dân tộc Thái vẫn được người dân bản Hoong Lếch gìn giữ.

Chị Vì Thị Đỉnh là một trong những hạt nhân văn nghệ của bản, luôn đau đáu với việc gìn giữ văn hóa dân tộc. Chị đã sưu tầm nhiều bài ca dao, tục ngữ, truyện cổ của người Thái; đồng thời vận động các thành viên trong nhóm văn hóa Thái của bản xây dựng nếp sống đoàn kết, văn minh, giữ gìn phong tục tốt đẹp. Chị Đỉnh cho biết: Ai có khó khăn thì cả bản chung tay giúp đỡ. Thực hiện hương ước của bản, mỗi gia đình đều cố gắng xây dựng gia đình văn hóa, góp phần giữ danh hiệu bản văn hóa.

Hoong Lếch hôm nay đổi thay bằng chính sự chủ động của người dân. Những ngôi nhà sạch đẹp, kinh tế từng bước ổn định, bản làng đoàn kết, phong tục tốt đẹp được duy trì và tiếng sáo, lời dân ca vang lên trong sinh hoạt cộng đồng. Khi người dân coi xây dựng đời sống mới là trách nhiệm của mỗi gia đình, coi văn hóa dân tộc là tài sản chung cần gìn giữ, lưu truyền, thôn, bản sẽ giữ được nét riêng, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.