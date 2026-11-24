​Chuyến tàu du lịch cao cấp này đã rời Ga Hà Nội vào tối 23.11, đưa khoảng 160 du khách quốc tế đến từ Mỹ, các nước châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc và Singapore bắt đầu hành trình khám phá kéo dài khoảng 8 giờ để tới Ga Lào Cai vào sáng sớm 24.11.

Nội thất sang trọng bên trong đoàn tàu. Ảnh: VNR

Đây là sản phẩm du lịch đường sắt mới được khởi động từ hơn một năm trước với mục tiêu cải tạo các toa xe khách hiện có, hướng đến việc nâng cao trải nghiệm cho du khách trong hành trình đến Lào Cai và Sa Pa.

​Sức hút của Chapa - Tonkin Heritage Express nằm ở sự giao thoa tinh tế giữa phong cách kiến trúc Đông Dương cổ điển và những yếu tố văn hóa đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.

Không gian bên trong các toa xe sử dụng vách gỗ kết hợp hệ thống ánh sáng ấm cúng, điểm xuyết bằng họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn truyền thống của người Mông cùng những chất liệu, màu sắc mang đậm hơi thở đời sống bản địa.

Khách trên tàu tìm hiểu văn hóa, thưởng thức các chương trình văn nghệ truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong hành trình. Ảnh: VNR

Mỗi toa xe đều được cải tạo với cách bài trí riêng biệt, trong đó có khu vực quầy bar phục vụ hành khách thư giãn.

Việc đưa những chi tiết văn hóa truyền thống vào không gian nội thất đã biến chuyến đi không còn là sự di chuyển đơn thuần giữa hai địa điểm mà trở thành một hành trình khám phá văn hóa và con người Tây Bắc ngay trên đường ray.

Du khách quốc tế trải nghiệm hành trình khám phá Tây Bắc trên đoàn tàu hạng sang. Ảnh: VNR

​Đánh giá về tiềm năng của sản phẩm mới này, ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam nhận định tuyến Hà Nội - Lào Cai sở hữu lợi thế lớn khi kết nối Thủ đô với Lào Cai, Sa Pa cùng không gian văn hóa vùng cao đặc sắc.

Theo ông Nam, đối với cả khách du lịch trong nước lẫn quốc tế, bản thân hành trình bằng tàu hỏa hoàn toàn có thể trở thành một phần đáng nhớ của cả chuyến đi.

Để phát huy tối đa lợi thế này, sản phẩm du lịch đường sắt cần được tổ chức đồng bộ từ khâu đặt vé, đón tiễn tại ga, chất lượng dịch vụ trên tàu cho đến việc kết nối phương tiện, cơ sở lưu trú và các dịch vụ phụ trợ tại điểm đến.