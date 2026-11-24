Hội nghị do Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thao chủ trì

Hội nghị do bà Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang chủ trì, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Nhảy lửa người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2026. Tham dự có các nghệ nhân, thầy cúng, người có uy tín và đại diện cộng đồng Pà Thẻn ở các địa phương.

Pà Thẻn là một trong những dân tộc có số dân ít, sở hữu kho tàng văn hóa dân gian phong phú với nhiều giá trị đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong đời sống cộng đồng, bản sắc ấy hiện diện qua nghề dệt thổ cẩm, tri thức y học dân gian và những nghi lễ truyền thống, nổi bật là Nghi lễ Nhảy lửa đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các chủ thể trực tiếp nắm giữ di sản Pà Thẻn chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thao nhấn mạnh vai trò của nghệ nhân, những người thực hành nghi lễ và người có uy tín trong cộng đồng.

Đây là những chủ thể trực tiếp gìn giữ, trao truyền di sản, đồng thời có tiếng nói quan trọng trong việc định hướng để các giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Đáng chú ý, đây là hội nghị chuyên đề đầu tiên do Sở tổ chức nhằm tạo không gian gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa những người đang nắm giữ di sản Pà Thẻn ở nhiều địa phương. Mỗi xã có 3 đại biểu tham dự, qua đó tăng cường lắng nghe tiếng nói từ chính cộng đồng và thực tiễn gìn giữ văn hóa tại cơ sở.

Một trong những vấn đề được đặt ra là nguy cơ mai một tiếng nói, chữ viết và nghề dệt truyền thống khi điều kiện trao truyền trong cộng đồng có nhiều thay đổi.

Hội nghị tạo diễn đàn để những người trực tiếp nắm giữ di sản Pà Thẻn cùng chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và trao truyền văn hóa

Với Nghi lễ Nhảy lửa, yêu cầu bảo tồn càng cần được chú trọng, bởi giá trị của di sản không chỉ nằm ở phần trình diễn mà còn gắn với ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng. Việc đưa di sản đến gần hơn với du khách cần đi cùng sự tôn trọng tính nguyên gốc và sự thiêng liêng của nghi lễ.

Từ thực tế đó, các ý kiến tại hội nghị hướng đến yêu cầu đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm của công tác bảo tồn; khuyến khích thế hệ trẻ học hỏi, tiếp nối tri thức và thực hành văn hóa của dân tộc mình.

Cùng với đó, việc gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cần được tính toán phù hợp, để người dân vừa có thêm điều kiện cải thiện đời sống, vừa chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa của cha ông.

Lễ hội giới thiệu nét đẹp văn hóa được cộng đồng Pà Thẻn gìn giữ qua nhiều thế hệ

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội, sáng 23.11, tại xã Tân Trịnh đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa và trình diễn trang phục truyền thống với sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 7 xã.

Những tiết mục múa dân gian, hát dân ca, trình diễn nhạc cụ cùng các bộ trang phục sinh hoạt, lễ hội và trang phục cưới truyền thống đã giới thiệu nét đẹp văn hóa Pà Thẻn đến đông đảo người dân và du khách.

Không gian trưng bày góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, giới thiệu tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa Pà Thẻn đến du khách

Chiều cùng ngày, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực và nông sản OCOP được tổ chức với sự tham gia của 8 xã.

Các gian hàng giới thiệu trang phục, nhạc cụ, hiện vật văn hóa, sản phẩm thổ cẩm, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần kết nối hoạt động bảo tồn văn hóa với quảng bá du lịch, phát triển kinh tế.

Điểm nhấn được đông đảo người dân và du khách mong đợi là màn trình diễn Nghi lễ Nhảy lửa truyền thống, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút tối nay (24.11), được truyền hình trực tiếp trên sóng TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang.

Tại đây, bên đống than hồng rực sáng, những bước nhảy trên lửa của các nghệ nhân tái hiện nghi lễ tín ngưỡng độc đáo, thể hiện đời sống tâm linh và bản lĩnh của cộng đồng Pà Thẻn.

Lễ hội là dịp cộng đồng Pà Thẻn cùng chia sẻ trách nhiệm bảo tồn và trao truyền di sản qua các thế hệ

Thông qua hội nghị và chuỗi hoạt động của lễ hội, những giá trị văn hóa Pà Thẻn được giới thiệu rộng rãi hơn, đồng thời mở ra cơ hội để các địa phương, nghệ nhân và cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm gìn giữ di sản.

Sức sống của di sản văn hóa Pà Thẻn không chỉ được tạo nên từ những sự kiện trình diễn, mà trước hết bắt nguồn từ ý thức gìn giữ, thực hành và trao truyền trong mỗi gia đình, mỗi thôn, bản.