Giang Thái (bên trái) đảm nhận vai trò MC các hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 lần thứ I năm 2026

Từ ngày 22 - 24.11, Giang Thái đảm nhận vai trò dẫn chương trình (MC) các hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 lần thứ I năm 2026, diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chương trình gồm các hoạt động nghệ thuật, giao lưu và trải nghiệm, giới thiệu nét đặc trưng trong đời sống, phong tục của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Giang Thái cho biết cô cảm thấy hồi hộp xen lẫn tự hào khi tham gia một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa và cộng đồng. Với cô, đây không đơn thuần là sân khấu biểu diễn mà còn là dịp để công chúng cảm nhận những giá trị làm nên bản sắc dân tộc.

Nữ MC cùng các nghệ sĩ, diễn viên trong chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM với chủ đề: “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình"

“Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều mang một bản sắc riêng, nhưng khi cùng hội tụ lại, tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú và giàu cảm xúc”, cô nói.

Để chuẩn bị cho chương trình, nữ MC dành thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu lịch sử, phong tục và những giá trị văn hóa được giới thiệu. Cô cho rằng người dẫn chương trình không chỉ cần ghi nhớ lời dẫn mà còn phải hiểu ý nghĩa phía sau mỗi nội dung để truyền tải bằng cảm xúc chân thành.

Quá trình tìm hiểu giúp Giang Thái nhận ra nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam nằm ở sự thống nhất trong đa dạng. Mỗi dân tộc có ngôn ngữ, phong tục và di sản riêng, góp phần tạo nên diện mạo chung của đất nước. Theo cô, không nên đặt các giá trị văn hóa trong sự so sánh, bởi mỗi nét văn hóa đều có ý nghĩa và vị trí trong đời sống cộng đồng.

MC Giang Thái (bên phải) trong một hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình chào mừng Ngày hội Văn hóa Việt Nam, tại TP.HCM

Từ trải nghiệm tại ngày hội, Giang Thái đề cập vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy truyền thống. Cô nhận định người trẻ hiện nay có lợi thế về tri thức, khả năng sáng tạo và cơ hội tiếp cận nhiều nền văn hóa trên thế giới. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cần đi cùng sự hiểu biết về nguồn cội.

MC Giang Thái chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP Lê Hồng Sơn và MC Vũ Mạnh Cường

“Hội nhập không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Ngược lại, khi hiểu và tự hào về cội nguồn của mình, chúng ta sẽ càng có thêm sự tự tin để bước ra thế giới”, cô nói.

Theo Giang Thái, tại TP.HCM – nơi hội tụ nhiều cộng đồng và có sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ – người trẻ có điều kiện trở thành cầu nối đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Việc gìn giữ văn hóa không nhất thiết bắt đầu từ những hoạt động lớn lao, mà có thể đến từ việc tìm hiểu một phong tục, trân trọng một di sản hay chia sẻ những nét đẹp truyền thống trong đời sống thường ngày.

MC Giang Thái trong tà áo dài truyền thống của dân tộc

Với nữ MC, bản sắc không chỉ là những giá trị thuộc về quá khứ mà còn là nền tảng để mỗi thế hệ tự tin bước vào tương lai. Khi người trẻ hiểu rõ cội nguồn và biết trân trọng những giá trị dân tộc, họ sẽ có thêm hành trang để giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần giữ gìn những di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giang Thái hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Năm 2023, cô đạt danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam. Bên cạnh đó, cô còn đồng hành trong nhiều chương trình, sự kiện nghệ thuật chính luận.