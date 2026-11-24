Sau ba tháng học tập tại Việt Nam, Duprat-Moncaut Nathan, sinh viên Pháp đang theo học tại Trường Đại học Ngoại thương, háo hức chờ đợi những tiết mục âm nhạc truyền thống trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam”. Cậu muốn được tìm hiểu những nhạc cụ, làn điệu đặc trưng của từng vùng miền qua phần trình diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu tại Mỹ Đình. Với Nathan, đêm diễn là dịp để hiểu thêm về đất nước mà cậu đang học tập.

Em Duprat-Moncaut Nathan, sinh viên Pháp tại Trường Đại học Ngoại thương, mong được khám phá âm nhạc truyền thống qua chương trình “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: Hoàng Nam

Cũng mong chờ được thưởng thức âm nhạc truyền thống tại “Muôn sắc Việt Nam”, Sandmaier Luke Louis, sinh viên Canada, đặc biệt quan tâm đến cách các nghệ sĩ trẻ kết hợp chất liệu dân gian với hình thức biểu diễn hiện đại. Biết đến chương trình qua báo chí và mạng xã hội, Luke Louis chú ý đến câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ, từ sự tích bọc trăm trứng đến chuyện chia con lên rừng, xuống biển.

Với Ratnikova Ianina, sinh viên Nga, những câu chuyện được kể bằng âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn là cách để khán giả nước ngoài hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Ratnikova Ianina cho rằng, ngay cả khi chưa hiểu lời ca, người xem vẫn có thể cảm nhận câu chuyện qua giai điệu và cách thể hiện của nghệ sĩ.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Trong đó, tiết mục “Bức tranh di sản” giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, với sự tham gia của các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản.

Sandmaier Luke Louis, sinh viên Canada mong được xem các nghệ sĩ trẻ kết hợp chất liệu truyền thống với cách biểu diễn hiện đại tại Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Nam

Với những tiết mục có tích truyện, Michael Sullivan, đến từ Seattle, bang Washington, Mỹ, cho rằng một lời dẫn ngắn về bối cảnh sẽ giúp khán giả nước ngoài dễ theo dõi hơn. Nhắc đến trải nghiệm xem múa rối nước bên hồ Hoàn Kiếm, Michael cho biết mình từng được giới thiệu về câu chuyện đằng sau mỗi tích trò.

Đã sống hơn một năm tại Hà Nội và nhiều lần đến Việt Nam trước đó, Michael Sullivan có dịp xem múa rối nước, thả hoa đăng ở Hội An và đón Tết cùng một gia đình Việt. Kỷ niệm khiến Michael Sullivan nhớ nhất là bữa cơm ngày Tết, khi mọi người quây quần bên bàn ăn từ giữa trưa, cùng ăn uống và chúc mừng năm mới. Sự đón tiếp thân tình ấy cũng là điều đầu tiên bạn nhắc đến khi được hỏi về văn hóa Việt Nam.

Từ trải nghiệm đó, Michael cho rằng một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa là dịp để thế hệ trẻ hiểu thêm về những phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ trong mỗi gia đình, cộng đồng. Khi giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế, Michael Sullivan muốn kể nhiều hơn về trang phục, điệu múa và âm nhạc, bên cạnh những món ăn, thức uống quen thuộc như phở, bánh mì, cà phê sữa.

Ratnikova Ianina, sinh viên Nga, cho rằng âm nhạc có thể giúp khán giả quốc tế hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Việt Nam ngay cả khi chưa hiểu lời ca. Ảnh: Hoàng Nam

Với Matilda Bertoli, 22 tuổi, mong muốn tìm hiểu Việt Nam bắt đầu từ chuyến đi khi còn nhỏ. Tự giới thiệu mình đến từ Ý và Thụy Điển, Matilda cho biết từng đến Việt Nam năm 6 tuổi. Trong hành trình khám phá Đông Nam Á lần này, Matilda quyết định trở lại Việt Nam, qua Đà Nẵng, Hội An, Cao Bằng, Sa Pa rồi dừng chân tại Hà Nội, chặng cuối trước khi trở về châu Âu.

Những câu chuyện từ bạn bè cũng là lý do Lena, 27 tuổi, đến từ Berlin, Đức, quyết định du lịch Việt Nam. Biết mình và Matilda có mặt tại Việt Nam cùng thời điểm, hai người hẹn nhau đồng hành trong một tuần. Trước chuyến đi, Lena đã biết đến văn hóa Việt qua các nhà hàng và khu chợ của cộng đồng người Việt tại Berlin. Khi nói về cộng đồng người Việt ở quê nhà, Lena nhắc đến sự chăm chỉ và kiên cường.

Micheal Sullivan (bên phải), đến từ Mỹ, nhớ nhất lần được một gia đình Việt mời đến nhà đón Tết. Ảnh: Hoàng Nam

Lena cho biết, Berlin có đông người Việt sinh sống. Những nhà hàng, khu chợ của người Việt giúp người dân địa phương làm quen với ẩm thực Việt Nam. Bạn cũng ấn tượng với sự chăm chỉ và tinh thần kiên cường của những người Việt đã trải qua nhiều khó khăn. Chuyến đi lần này là dịp để Lena tìm hiểu, khám phá nhiều hơn về đất nước hình chữ S.

Từ những bữa cơm gia đình, khu chợ đến các sân khấu nghệ thuật, mỗi người bạn quốc tế có một cách riêng để tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Trước đêm diễn “Muôn sắc Việt Nam”, Nathan, Luke Louis và Ianina cùng mong chờ những câu chuyện được kể bằng âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Với họ, một làn điệu hay một điệu múa không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu lịch sử, đời sống và văn hóa của đất nước nơi mình đang học tập.