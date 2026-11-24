Ngày Văn hoá Việt Nam

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là thiết kế sân khấu được xây dựng từ cảm hứng văn hóa Việt Nam, kết hợp những thế mạnh của công nghệ hiện đại. Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, không gian sân khấu lấy ý tưởng từ ba biểu tượng đặc trưng của văn hóa Đông Sơn gồm Mặt trời, Trống đồng và Chim lạc. Mỗi biểu tượng mang một ý nghĩa riêng, cùng hướng đến việc khẳng định cội nguồn, bản sắc và khát vọng của dân tộc.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ về chương trình "Muôn sắc Việt Nam".

Trong đó, biểu tượng Mặt trời được đặt tại vị trí trung tâm sân khấu, thể hiện qua hệ thống màn hình LED hình tròn có quy mô biểu đạt lớn. Hình tượng này gắn với tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò dẫn đường của văn hóa trong việc soi sáng nhận thức, bồi đắp tâm hồn và khơi mở khát vọng phát triển.

Ở phần sàn chính, biểu tượng Trống đồng được thể hiện bằng một sàn biểu diễn hình tròn đặc biệt, nằm giữa không gian khán giả. Đây là hình ảnh tượng trưng cho cội nguồn và sức mạnh đại đoàn kết, nơi hội tụ những thanh âm, sắc màu văn hóa của các thế hệ người Việt qua hàng nghìn năm.

Trong khi đó, hình tượng Chim lạc được tái hiện thông qua hệ thống màn hình LED hai bên sân khấu, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim lạc. Cách sắp đặt này được kết hợp với màn hình LED chính và hệ thống LED tròn ở trung tâm, thể hiện tinh thần bản sắc Việt Nam vươn xa.

Đáng chú ý, chương trình lần đầu tiên xây dựng hệ thống giàn diễn mở rộng phía trên, tạo không gian trình diễn đa chiều, tăng cường sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, khán giả cũng là một trong những tâm điểm quan trọng của chương trình.

Về nội dung, “Muôn sắc Việt Nam” được xây dựng thành ba chương, tái hiện sự phong phú của văn hóa các dân tộc, vùng miền trên nền tảng chung nguồn cội và lòng yêu nước. Chương trình đồng thời hướng đến kết nối các giá trị di sản với sức sáng tạo hôm nay, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa ra thế giới.

Không gian sân khấu lấy ý tưởng từ ba biểu tượng đặc trưng của văn hóa Đông Sơn gồm Mặt trời, Trống đồng và Chim lạc.

Chương đầu tiên mang tên “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, khắc họa những giá trị văn hóa hun đúc tâm hồn, khí chất và bản lĩnh Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Tiếp đó, chương “Muôn sắc di sản” mở ra bức tranh văn hóa trong đời sống hôm nay, với những giá trị được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, từ tiếng mẹ đẻ, dân ca, âm nhạc truyền thống đến lễ hội, tín ngưỡng.

Khép lại hành trình là chương “Bản sắc vươn xa”, thể hiện sự giao hòa giữa văn hóa dân tộc và nghệ thuật đương đại, đồng thời đề cao sức sáng tạo, những biểu đạt mới của thế hệ trẻ trong quá trình giao lưu quốc tế.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, cho biết: "Chương trình "Muôn sắc Việt Nam" không dừng lại ở một đêm diễn khát vọng về thương hiệu văn hóa quốc gia, mà cùng hướng tới viết nên những giá trị đẹp nhất của văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ trẻ, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế”.

Với thời lượng 120 phút, chương trình quy tụ các nghệ nhân, người thực hành di sản trực tiếp tham gia trình diễn cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ. Trong đó có các Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Bạch Tuyết, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tấn Minh, Tự Long; cùng các nghệ sĩ trẻ như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik...

Một điểm mới khác là lần đầu tiên yếu tố điện ảnh được đưa lên sân khấu chương trình nghệ thuật, với sự tham gia của các diễn viên Phương Nam, Bảo Định, Lãnh Thanh, Thanh Huế. Sự kết hợp giữa điện ảnh và nghệ thuật sân khấu góp phần tái hiện lịch sử thông qua số phận, hành động và cảm xúc của nhân vật.