Đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã có mặt từ sớm, xếp hàng chờ vào sân và hào hứng check-in tại các khu vực tổ chức. Không khí náo nhiệt, háo hức lan tỏa, tạo nên bức tranh sôi động trước giờ khai màn sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Ngay từ trước thời điểm chương trình bắt đầu, khu vực cổng vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã thu hút đông đảo khán giả.

Nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn đến sớm để hoàn tất các thủ tục vào sân.

Những hàng người nối dài, không khí trò chuyện rộn ràng cùng những chiếc điện thoại liên tục được đưa lên chụp ảnh đã tạo nên khung cảnh đầy sức trẻ.

Các bạn trẻ kiểm tra an ninh trước khi vào sân tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam".

Với nhiều bạn trẻ, việc tham dự “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ là cơ hội thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc biệt mà còn là dịp hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng, cảm nhận niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Những nụ cười, những bức ảnh tập thể và sự háo hức hiện rõ trên gương mặt người tham dự.

Không ít khán giả chuẩn bị trang phục đẹp, lưu lại hình ảnh tại khu vực check-in trước khi bước vào sân vận động.

Bạn Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã mong chờ chương trình này từ nhiều ngày trước. Hôm nay, tôi cùng nhóm bạn đến khá sớm để xếp hàng vào sân và chụp ảnh lưu niệm. Điều khiến tôi hào hứng nhất là được trực tiếp hòa mình vào một sự kiện văn hóa lớn, nơi có đông đảo khán giả cùng chung tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam. Tôi rất mong chờ những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong tối nay”.

Cùng chung tâm trạng, bạn Trần Hoàng Nam (Hà Nội) cho biết: “Không khí ở đây rất sôi động, mọi người đều háo hức chờ đến giờ diễn ra chương trình. Dù phải xếp hàng khá lâu nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được cùng bạn bè tham gia một sự kiện ý nghĩa. Tôi đã tranh thủ check-in và ghi lại những khoảnh khắc trước giờ G. Hy vọng chương trình sẽ mang đến nhiều cảm xúc và để lại ấn tượng đẹp”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24-11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 đại biểu, khán giả. Đây là một trong những điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các bạn trẻ chụp ảnh check-in lưu lại hình ảnh tại khu vực check-in trước khi bước vào sân vận động.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 đại biểu, khán giả. Đây là một trong những điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật quy mô lớn, chương trình còn góp phần tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, sự kiện hướng tới khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, trao truyền và sáng tạo những giá trị văn hóa Việt Nam.

Sự hiện diện đông đảo của giới trẻ trước giờ khai màn cho thấy sức hút của các hoạt động văn hóa đối với thế hệ hôm nay. Những hàng người chờ vào sân, những khoảnh khắc check-in và sự háo hức của khán giả trẻ đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, mở đầu cho đêm nghệ thuật mang thông điệp kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam.