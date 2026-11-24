Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), không khí ngày hội tại các xã vùng cao tỉnh Cao Bằng diễn ra sôi nổi với màn đồng diễn múa Sluông - Chầu của hơn 200 người tại xã Độc Lập cùng chuỗi hoạt động tôn vinh bản sắc, sản vật địa phương.

Màn trình diễn múa Sluông - Chầu dân tộc Tày, Nùng thu hút hơn 200 người cùng hòa nhịp.

Độc đáo điệu múa Sluông - Chầu dân tộc Tày, Nùng

Trong không khí ngày hội, tại Nhà văn hóa xã Độc Lập (xóm Nà Pheo), màn trình diễn múa Sluông - Chầu tập thể đã thu hút hơn 200 người gồm nghệ nhân, giáo viên, phụ huynh, học sinh và đông đảo bà con nhân dân cùng hòa nhịp.

Đây là điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc, khắc họa đậm nét đời sống tinh thần và sự gắn kết cộng đồng của đồng bào dân tộc Tày, Nùng vùng biên cương Cao Bằng.

Các đại biểu, nghệ nhân và Nhân dân xã Độc Lập chụp ảnh lưu niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trong kho tàng văn hóa dân gian Tày, Nùng, múa Sluông - Chầu là loại hình sinh hoạt văn hóa gắn liền với nghi lễ cầu mùa truyền thống và nghệ thuật diễn xướng Then. Sức hút của điệu múa không chỉ đến từ những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng mà còn nằm ở sự phối hợp tinh tế giữa bước chân người múa với tiếng đàn Tính ngân vang cùng các đạo cụ truyền thống.

Mỗi nhịp bước, mỗi động tác đều kể lại câu chuyện về đời sống lao động cần cù, thể hiện lòng thành kính sâu sắc của con cháu đối với tổ tiên và gửi gắm ước vọng cầu phúc, cầu an, mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trước tác động của nhịp sống hiện đại khiến nhiều loại hình diễn xướng dân gian đứng trước nguy cơ mai một, xã Độc Lập đã chủ động triển khai các giải pháp bảo tồn thực chất ngay từ cơ sở. Tận dụng nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ cuối tháng 10/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Độc Lập đã mở 2 lớp truyền dạy hát Then, đàn Tính và múa Sluông - Chầu.

Đông đảo người dân đến cổ vũ và chung vui ngày hội.

Cụ thể, lớp thứ nhất quy tụ 20 học viên tại các xóm Đoỏng Pán, Hòa Bình, Háng Chấu, Kim Bảng; lớp thứ hai gồm 19 học viên ở xóm Nà Phường và Nà Pheo. Dưới sự truyền dạy tận tâm của nghệ nhân Hà Thị Thương (xã Phục Hòa) trong suốt 30 đến 35 buổi học, 39 học viên ở nhiều lứa tuổi từ 15 đến dưới 60 tuổi đã nắm vững kỹ năng diễn xướng để trở thành lực lượng nòng cốt kế cận tại địa phương.

Chia sẻ với Báo điện tử VTC News, ông Đàm Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho biết, các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Theo ông Sinh, thông qua chuỗi hoạt động này, địa phương hướng tới quảng bá nét đẹp văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã Độc Lập, từng bước gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Những bước múa Sluông - Chầu được tái hiện trên sân khấu ngày hội không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ di sản cha ông.

Xã Khánh Xuân sôi nổi các hoạt động văn hóa, quảng bá sản vật địa phương

Các tiết mục văn nghệ, các môn thể thao tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.

Cùng hòa chung ngày hội văn hóa vùng cao, trong hai ngày 21 và 22/11/2026, UBND xã Khánh Xuân (tỉnh Cao Bằng) cũng long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa xã Khánh Xuân năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, học sinh và hơn 300 người dân từ các xóm trên địa bàn tham dự trong không khí rộn ràng, thắm tình đoàn kết.

Là địa bàn miền núi biên giới, nơi cộng đồng nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, Khánh Xuân sở hữu bức tranh văn hóa đa sắc màu với những làn điệu hát Then, tiếng đàn Tính, sắc chàm trang phục truyền thống cùng phong tục tập quán, ẩm thực độc đáo.

Các nông cụ truyền thống, các sản vật địa phương được giới thiệu đến du khách.

Tại ngày hội, không gian văn hóa các dân tộc được tái hiện sinh động qua các gian trưng bày trang phục truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao do các xóm Kha Rào, Lũng Rỳ, Cà Lò và các trường học phối hợp thực hiện.

Bên cạnh không gian giới thiệu nông cụ sản xuất truyền thống của xóm Phiêng Dịt, Thôm Quan, các gian hàng ẩm thực và nông sản bản địa đã tạo sức hút lớn đối với người dân và du khách. Những sản vật làm nên thương hiệu quê hương Khánh Xuân như lúa nếp hương, mận máu, dâu tằm được trưng bày, quảng bá rộng rãi, cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc vùng cao, và các môn thể thao đã tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi.

Điểm nhấn hiện đại của ngày hội năm nay là khu vực trải nghiệm chuyển đổi số, nơi người dân được trực tiếp hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeID và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến ngay tại cơ sở.

Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc được biểu diễn.

Trao đổi về ý nghĩa ngày hội, ông Tô Đức Bình, Chủ tịch UBND xã Khánh Xuân (Cao Bằng) nhấn mạnh, trước tác động mạnh mẽ của quá trình phát triển và hội nhập, công tác bảo tồn các giá trị truyền thống tại địa phương vẫn đối mặt không ít thách thức khi một số làn điệu dân ca, phong tục có nguy cơ mai một, đòi hỏi việc trao truyền cho thế hệ trẻ cần được quan tâm sâu sát hơn nữa.

Theo ông Bình, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp thiết thực để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của các dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết giữa các xóm làng. Qua đó, địa phương khơi dậy niềm tự hào và tinh thần chủ động của mỗi người dân trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, chung sức xây dựng vùng biên giới Khánh Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh.