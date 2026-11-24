Giai điệu Việt vang lên tại Mỹ

Khi giai điệu của Hà Nội 12 mùa hoa vang lên giữa khán phòng ĐH Wyoming (Mỹ) ThS Nguyễn Hương Quế - Ca sĩ, giáo viên thanh nhạc, trường Âm nhạc West County School of Music (tiểu bang Missouri) cho biết, hơn 8 năm học tập và sinh sống tại Mỹ, đây là lần đầu cô được đến tiểu bang Wyoming biểu diễn. Lần này, cô không chỉ xuất hiện với tư cách một nghệ sĩ mà còn mang theo câu chuyện của một người con xa quê. “Tôi cảm thấy hân hoan, háo hức và xúc động khi có cơ hội góp mặt trong chương trình lần này. Bên cạnh niềm vui và sự phấn khởi, tôi cũng không tránh khỏi những hồi hộp, lo lắng bởi tôi ý thức sâu sắc rằng, tôi đến đây không chỉ với vai trò của một nghệ sĩ biểu diễn thông qua âm nhạc mà còn là một người con Việt Nam mang theo niềm tự hào và trách nhiệm giới thiệu hình ảnh quê hương, đất nước đến bạn bè quốc tế”, ThS Hương Quế chia sẻ.

ThS Nguyễn Hương Quế - Ca sĩ, giáo viên thanh nhạc, trường Âm nhạc West County School of Music (tiểu bang Missouri) tham gia và biểu diễn tại chương trình.

Khán giả phần lớn là người nước ngoài, nhiều người chưa từng đến Việt Nam. Vì vậy, trước mỗi tiết mục, nữ ca sĩ cố gắng giới thiệu ý nghĩa của ca khúc theo cách gần gũi nhất. “Dù các ca khúc đều được thể hiện bằng tiếng Việt nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ sự quan tâm, háo hức và đón nhận nồng nhiệt của khán giả trong hội trường”, cô kể. Trong lúc hát, Hương Quế bắt gặp những nụ cười, ánh mắt thân thiện và những cử chỉ hưởng ứng từ phía khán giả. Có những người không hiểu lời ca nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Với cô, đó là lúc âm nhạc vượt qua rào cản ngôn ngữ. “Dù có những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng âm nhạc vẫn có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối con người và đưa những tâm hồn xa lạ đến gần nhau hơn”, nữ ca sĩ nói.

Sau chương trình, một vị giáo sư người Mỹ chủ động tìm đến cô để trò chuyện. Ông chia sẻ cảm nhận về phần biểu diễn và đặc biệt xúc động khi nghe Hà Nội 12 mùa hoa. Hương Quế vẫn nhớ ánh mắt của vị giáo sư khi ấy. “Một ca khúc viết về Thủ đô, được cất lên bằng tiếng Việt giữa lòng nước Mỹ, vẫn có thể chạm đến trái tim của một người nghe đến từ nền văn hóa khác. Với tôi, đó chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho sức lan tỏa của âm nhạc Việt Nam”, cô chia sẻ.

Khi du học sinh là người kể chuyện về quê hương

Để thực hiện được Ngày hội vẻn vẹn trong hai giờ, những người trẻ Việt Nam đã mất nhiều tuần chuẩn bị. Nguyễn Thanh Hoàng (Học viên cao học năm thứ hai, Chủ tịch Hội Học giả và Sinh viên Việt Nam tại ĐH Wyoming) cho biết, ý tưởng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam bắt đầu từ mong muốn tạo dựng nên một không gian để người Việt xa quê cùng hướng về cội nguồn và để bạn bè quốc tế có cơ hội hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Khách tham dự tham quan và trải nghiệm góc trưng bày văn hoá Việt Nam.

“Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là một dịp rất ý nghĩa để những người trẻ Việt Nam đang học tập và sinh sống ở nước ngoài cùng hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với môi trường quốc tế mà chúng tôi đang là một phần trong đó”, Hoàng nói.

Hội Học giả và Sinh viên Việt Nam tại ĐH Wyoming mới được thành lập chính thức vào tháng 3/2026. Theo Thanh Hoàng, tuy tổ chức còn non trẻ và khó tránh khỏi những khó khăn nhất định nhưng các thành viên luôn cố gắng chăm chút từng chi tiết nhỏ, bởi mong muốn lớn nhất không đơn thuần chỉ là tổ chức một buổi biểu diễn hay giao lưu ẩm thực mà còn là mang đến một trải nghiệm văn hóa chỉn chu, gần gũi và đáng nhớ trong lòng người tham dự.

ThS Hương Quế và Thanh Hoàng (giữa) cùng các thành viên Hội tại chương trình.

Hoàng nhận thấy, trong môi trường đại học đa văn hóa như Mỹ, không ít giảng viên và sinh viên quốc tế muốn tìm hiểu về Việt Nam, nhưng hiểu biết ban đầu của họ thường gắn với chiến tranh và các sự kiện lịch sử. “Chúng tôi mong muốn góp phần mở rộng góc nhìn ấy, để khi nhắc đến Việt Nam, bạn bè quốc tế còn nhớ đến những làn điệu dân ca, tà áo dài, nền ẩm thực phong phú và sự hiếu khách của con người Việt Nam. Chúng tôi hy vọng có thể truyền tải những giá trị gắn kết của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là tình yêu quê hương, lối sống nghĩa tình cùng tinh thần ‘uống nước nhớ nguồn’, để bạn bè quốc tế cảm nhận được một Việt Nam vừa giàu truyền thống, vừa gần gũi và cởi mở”, anh nói.

Giảng viên, sinh viên Việt Nam và quốc tế tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại ĐH Wyoming (Mỹ), cùng giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Đi xa mới thấy những điều quen thuộc quý giá

Nhìn tà áo dài trên sân khấu, nghe những khúc ca quen thuộc và chứng kiến bạn bè quốc tế chăm chú thưởng thức, anh bất chợt nhớ về những ngày còn ở quê nhà. “Khi những giai điệu mộc mạc đầy thân thương vang lên tại một nơi cách Việt Nam hàng nghìn cây số, nỗi nhớ nhà trong tôi lại trỗi dậy và bất chợt nhận ra giá trị sâu sắc của những điều rất đỗi thường tình trong cuộc sống khi còn chưa xuất ngoại”, anh nói.

Với Hoàng, quê hương hiện diện trong ký ức, giai điệu, món ăn và những giá trị văn hóa mà mỗi người mang theo dù ở bất cứ đâu. “Nhìn thấy mọi người thuộc nhiều độ tuổi, thế hệ và tầng lớp khác nhau cùng quây quần trong một không gian đậm đà bản sắc dân tộc, tôi có cảm giác như khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và nước Mỹ được thu hẹp lại”, anh chia sẻ.

PGS. TS Isadora Helfgott - Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác và Hội nhập quốc tế tại ĐH Wyoming (Mỹ) đã có những ấn tượng khó quên ngay từ lúc bước chân vào hội trường. “Tất cả các ghế đều đã kín chỗ và mọi người đều háo hức chờ đợi chương trình bắt đầu”, cô kể. Trong khán phòng khi đó có sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia, sinh viên Mỹ từ nhiều bang cùng giảng viên, cán bộ nhà trường. Theo cô, sự đa dạng ấy cho thấy, cộng đồng ĐH Wyoming cởi mở và ham học hỏi trước những nền văn hóa khác nhau. PGS. TS Isadora Helfgott đặc biệt ấn tượng với phần biểu diễn của Ca sĩ Hương Quế và những hình ảnh về Việt Nam được trình chiếu trên sân khấu. “Tôi luôn mong muốn sẽ có dịp đến thăm Việt Nam trong tương lai gần và những hình ảnh cùng giai điệu âm nhạc tại chương trình càng khiến tôi nóng lòng hơn, mong đến ngày có thể tận mắt chiêm ngưỡng đất nước xinh đẹp này”, PGS. TS Isadora Helfgott chia sẻ.

Không chỉ là dịp giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, Ngày hội còn là dịp để những du học sinh Việt Nam trở thành “cầu nối” giữa quê hương và nơi họ đang học tập. Những câu chuyện về Việt Nam sẽ còn tiếp tục được kể lại bằng âm nhạc, ẩm thực, tà áo dài và những trải nghiệm của chính người trẻ Việt Nam đang sống xa quê.

Ảnh: BTC