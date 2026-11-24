Con đường Gốm và hoa dài nhất Việt Nam về đêm. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Đây không chỉ là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của địa phương, mà còn thể hiện sinh động cho việc đưa tinh thần bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với đời sống đương đại, khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Dòng chảy đa sắc màu của cộng đồng dân tộc

Trải dài trên tuyến đường Gốm và hoa dài nhất Việt Nam, điểm độc đáo làm nên sức hút của không gian này chính là sự hội tụ, giao thoa hài hòa nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét tinh túy riêng biệt của những cộng đồng dân tộc anh em sinh sống trên vùng đất phương Nam: Kinh, Khmer, Hoa và Chăm.

Thay vì chỉ trưng bày tĩnh, Ban tổ chức đã thiết kế thành nhiều không gian văn hóa mở kết hợp trình diễn di sản và tái hiện làng nghề truyền thống luân phiên, ưu tiên sự tương tác trực tiếp với công chúng.

Du khách cùng với các diễn viên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại không gian văn hóa dân tộc Kinh, tiếng đờn ca tài tử, điệu lý, hát sắc bùa Phú Lễ và nói thơ Vân Tiên ngân vang mộc mạc giữa những điểm thao tác nghề thủ công như tráng bánh tráng, vẽ trên gáo dừa, thắt lá dừa. Đặc biệt là các em thiếu nhi thích thú tự tay nắn nót những sản phẩm đất sét của nghề gạch gốm đỏ Vĩnh Long.

Các em thiếu nhi tham gia nắn đất sét. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Liền kề đó, không gian văn hóa Khmer rộn ràng nhịp trống Sa dăm, trống Chhay-yam cùng thanh âm trầm bổng của dàn nhạc Ngũ âm, điệu múa Rom vong, múa chằn khỉ và bàn tay khéo léo từ những khung dệt chiếu Cà Hom truyền thống.

Biểu diễn múa lân trên con đường nghệ thuật. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Không gian dân tộc Hoa mang đến nét tinh tế qua nghệ thuật viết thư pháp, múa dân gian cùng các sản phẩm ẩm thực đặc trưng. Trong khi đó, không gian dân tộc Chăm lại tạo ấn tượng sâu lắng với nhịp trống Paranưng, những điệu múa dân gian, nghề dệt vải thổ cẩm và phần tái hiện nghi thức lễ cưới truyền thống.

Văn hóa là sức mạnh nội sinh

Sự thành công của Con đường nghệ thuật Vĩnh Long thể hiện rõ nét qua sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng, khi người dân không chỉ đứng ngoài quan sát mà trực tiếp hòa mình vào không gian di sản.

Biểu diễn đờn ca tài tử. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Có mặt từ sớm để thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống, bà Trương Thị Minh Nguyệt, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long xúc động chia sẻ: “Là người dân Nam Bộ, khi nghe các nghệ nhân ca đờn ca tài tử, những câu vọng cổ, câu hò điệu lý, tôi thực sự rất xúc động. Xem các trò chơi dân gian, những điệu múa lễ hội của bà con các dân tộc, tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì bản sắc văn hóa của quê hương mình được gìn giữ và tôn vinh trọn vẹn như thế”.

Biểu diễn thắt lá dừa. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Không khí tương tác tại các khu vực làng nghề cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình. Cầm trên tay sản phẩm vừa hoàn thành dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, chị Lê Ngọc Trang, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long hào hứng cho biết: “Ở đây có rất nhiều hoạt động phong phú, nhưng tôi ấn tượng nhất là trải nghiệm đan thắt lá dừa. Tự tay làm con cào cào giúp tôi như được quay về với ký ức tuổi thơ. Các anh chị nghệ nhân hướng dẫn rất nhiệt tình, tạo nên một ngày hội văn hóa thực sự ý nghĩa và gần gũi với người dân”.

Đông đảo du khách xem tiết mục múa trống Sa dăm. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đằng sau sức sống của Con đường nghệ thuật là tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân, diễn viên và những người làm công tác văn hóa tại địa phương. Đối với họ, mỗi tiết mục biểu diễn, mỗi thao tác nghề giới thiệu đến công chúng đều là một nhịp cầu trao truyền ký ức.

Biểu diễn múa dân vũ. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trực tiếp tham gia trình diễn tại không gian văn hóa Khmer, chị Thạch Thị Ni Ta thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long bày tỏ niềm tự hào: “Đội của chúng tôi mang đến không gian lễ hội dàn nhạc Ngũ âm, múa trống Sa dăm, múa chằn khỉ, cùng nghệ thuật vẽ mão, mặt nạ và dệt chiếu Cà Hom của nghệ nhân Bến Mạ. Là thế hệ trẻ, bản thân tôi luôn ý thức phải không ngừng học tập để gìn giữ, đồng thời rất vui khi được lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình đến đông đảo bà con và du khách”.

Tiết mục biểu diễn của dân tộc người Hoa. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Cùng chung tâm niệm ấy, chị Võ Thị Thảo Ngân, diễn viên Đoàn Ca múa nhạc thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long khẳng định: “Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên chúng ta chào đón Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thông qua chuỗi hoạt động trên Con đường nghệ thuật, tôi cùng các anh chị em nghệ sĩ, nghệ nhân mong muốn góp sức lan tỏa các giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, giữ gìn những truyền thống quý báu mà cha ông đã dày công trao truyền lại”.

Biểu diễn nghề dệt chiếu Cà Hom. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, di sản không chỉ nằm trong bảo tàng hay những hiện vật tĩnh, mà phải thực sự sống động trong tiếng hát, nhịp trống và đôi bàn tay lao động của cộng đồng.

Đông đảo người dân thưởng ngoạn trên Con đường nghệ thuật Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Thông qua việc kiến tạo không gian giao thoa di sản văn hóa vừa tôn vinh, bảo tồn chiều sâu bản sắc truyền thống, vừa mở ra cuộc gặp gỡ với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để thu hút giới trẻ và phát triển du lịch. Qua đó, từng bước phát huy vai trò của nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là người trực tiếp thụ hưởng các thành quả văn hóa.

Đông đảo người dân thưởng ngoạn trên Con đường nghệ thuật Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)