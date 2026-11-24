Ngày hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi thuộc về Nhân dân

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, giữa những định hướng lớn về phát triển đất nước, có một đoạn khiến tôi đặc biệt tâm đắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói: “Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội”.

Những hình ảnh rất đỗi bình dị ấy gợi cho chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Một ngày hội tầm vóc quốc gia không nhất thiết chỉ được tạo nên từ những sân khấu lớn, những chương trình nghệ thuật hoành tráng, mà còn từ hàng triệu niềm vui nhỏ bé của người dân khi được gặp gỡ, chia sẻ, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026). Ảnh: Trần Huấn

Hãy hình dung trong ngày 24.11, ông bà đưa cháu đến một bảo tàng, kể cho cháu nghe câu chuyện về những hiện vật gắn với một thời đã qua; những người trẻ trở về làng, học cách làm một món đồ thủ công từ các nghệ nhân; những công nhân sau giờ làm việc cùng tham gia một buổi sinh hoạt nghệ thuật; hay một gia đình có thêm thời gian ngồi bên nhau, đọc một cuốn sách, lắng nghe những câu chuyện mà trong nhịp sống thường ngày ít có dịp chia sẻ. Không phải tất cả những khoảnh khắc ấy đều được ghi lại trên các phương tiện truyền thông, nhưng đó chính là những nơi văn hóa được nuôi dưỡng và trao truyền một cách tự nhiên nhất.

Tám mươi năm trước, khi nền độc lập non trẻ đứng trước những thử thách nghiêm trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt hạnh phúc của Nhân dân làm nền tảng cho nền văn hóa mới. Từ những lớp Bình dân học vụ đến những hoạt động văn hóa, văn nghệ trong kháng chiến, bài học xuyên suốt là văn hóa có sức mạnh khi gắn bó với cuộc sống, khơi dậy ý thức làm chủ và đáp ứng những khát vọng của con người. Hôm nay, trong những điều kiện phát triển mới, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện ở việc bảo đảm để mọi người dân có cơ hội tham gia đời sống văn hóa.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026). Ảnh: Trần Huấn

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa”. Đây là điểm xuất phát quan trọng để suy nghĩ về cách tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, cũng như cách chúng ta phát triển văn hóa trong suốt những năm tiếp theo.

Người dân không chỉ đến dự một chương trình đã được chuẩn bị sẵn, không chỉ là khán giả thưởng thức những tác phẩm của người khác, mà còn có thể đề xuất sáng kiến, tự tổ chức hoạt động, đóng góp tài năng và cùng quyết định những gì phù hợp với nhu cầu văn hóa của cộng đồng mình.

Một ngày hội thực sự của Nhân dân cũng phải là ngày hội mà những người ở vùng sâu, vùng xa, người lao động có thu nhập thấp, trẻ em và người khuyết tật có thể tham gia. Nếu ở các đô thị lớn, người dân có nhiều lựa chọn về nhà hát, rạp chiếu phim, thư viện, triển lãm, thì ở không ít địa bàn, điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa còn hạn chế. Không nhất thiết phải tổ chức cùng một loại hình sự kiện ở mọi nơi. Điều quan trọng là tạo cơ hội phù hợp với đặc điểm của mỗi địa phương, với nhu cầu của từng nhóm dân cư, để niềm vui văn hóa được chia sẻ rộng rãi hơn.

Quyền văn hóa cần được cụ thể hóa bằng những không gian dễ tiếp cận, chi phí phù hợp, thời gian thuận tiện, nội dung có chất lượng và sự tôn trọng những khác biệt về nhu cầu. Một ngày nghỉ chỉ thực sự có ý nghĩa đối với văn hóa khi người dân có cơ hội lựa chọn cách sử dụng thời gian ấy cho đời sống tinh thần của mình.

Một ngày nghỉ chỉ thực sự có ý nghĩa đối với văn hóa khi người dân có cơ hội lựa chọn cách sử dụng thời gian ấy cho đời sống tinh thần của mình.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Từ những sự kiện văn hóa đến những thói quen văn hóa

Sự phong phú của một nền văn hóa không chỉ được thể hiện qua những dịp đặc biệt. Có thể một thành phố rất sôi động trong mùa lễ hội nhưng lại thiếu những không gian sinh hoạt nghệ thuật thường xuyên. Có thể một thư viện rất đông người trong ngày hội đọc sách nhưng ít người tìm đến trong những ngày còn lại của năm. Khoảng cách giữa sức hấp dẫn nhất thời của sự kiện và nhu cầu văn hóa lâu dài của công chúng chính là điều cần quan tâm khi chúng ta tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng”. Điều đáng chú ý ở đây là văn hóa được đặt trong những môi trường gần gũi nhất, nơi nhân cách con người được hình thành, nơi các mối quan hệ xã hội được xây dựng và nơi những giá trị tốt đẹp được kiểm nghiệm qua hành động mỗi ngày.

Từ một ngày mở cửa bảo tàng, có thể xây dựng những chương trình giáo dục di sản định kỳ cho học sinh; từ một buổi biểu diễn ở khu dân cư, có thể hình thành những câu lạc bộ nghệ thuật hoạt động thường xuyên; từ một ngày hội sách, có thể phát triển mạng lưới đọc sách cộng đồng, tủ sách gia đình và thư viện số. Giá trị của sự kiện nằm ở khả năng mở ra những cơ hội mới, giúp công chúng hình thành nhu cầu tự thân, chứ không chỉ là tạo thêm một hoạt động trong lịch công tác của các cơ quan quản lý.

Sức sống văn hóa còn được thể hiện trong cách chúng ta đối xử với nhau. Một người biết xếp hàng, tôn trọng không gian chung, biết lắng nghe ý kiến khác biệt; một cán bộ tận tâm giải quyết công việc của dân; một doanh nghiệp giữ chữ tín và có trách nhiệm với người lao động; một người sử dụng mạng xã hội biết kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ – tất cả đều là những biểu hiện của văn hóa. Nếu sau ngày 24.11, mỗi người có thêm một thói quen tốt, mỗi cơ quan có thêm một cách ứng xử văn minh, mỗi cộng đồng có thêm một sáng kiến gắn kết con người, thì đó cũng là những kết quả đáng quý của ngày hội.

Không gian số đem lại cơ hội nối dài những trải nghiệm văn hóa. Một triển lãm có thể tiếp tục đến với công chúng qua kho dữ liệu số; nghệ nhân có thể kết nối với người muốn học nghề ở xa. Cùng với bảo đảm chất lượng nội dung, bảo vệ quyền tác giả, cần dùng công nghệ để mở rộng cơ hội học hỏi, thực hành và sáng tạo.

Bởi vậy, khi nhìn lại một Ngày Văn hóa Việt Nam, bên cạnh số lượng sự kiện và người tham dự, chúng ta cần quan tâm đến những câu hỏi khác: Có thêm bao nhiêu người lần đầu đến thư viện, nhà hát, bảo tàng? Có bao nhiêu người muốn quay trở lại? Có thêm những sáng kiến nào do cộng đồng chủ động thực hiện? Những nhóm dân cư vốn ít có cơ hội tham gia đã được tiếp cận văn hóa tốt hơn hay chưa? Những câu hỏi ấy sẽ giúp ngày hội trở thành một dịp đánh giá, điều chỉnh và cải thiện chính sách văn hóa qua từng năm.

Nuôi dưỡng sức sống văn hóa bằng những điều kiện phát triển lâu dài

Để những mong muốn tốt đẹp không dừng lại ở một ngày hội, cần có những điều kiện bảo đảm cho văn hóa hiện diện trong đời sống quanh năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra một thực tế: “Có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động”. Nhận định ấy rất đáng suy ngẫm khi chúng ta đang đứng trước cơ hội triển khai những quyết sách lớn về phát triển văn hóa, từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đến Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Một nhà văn hóa khang trang nhưng thiếu người tổ chức hoạt động, một bảo tàng có nhiều hiện vật nhưng thiếu chương trình diễn giải hấp dẫn, một thư viện có nhiều sách nhưng giờ mở cửa không phù hợp với người lao động đều khó phát huy hết giá trị đầu tư. Cần quan tâm đồng thời đến cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên môn, nội dung hoạt động, kinh phí vận hành và phương thức kết nối với công chúng. Những khoản đầu tư ấy có thể không tạo ra ngay những công trình dễ nhận thấy, nhưng lại quyết định một thiết chế văn hóa có thực sự sống trong lòng cộng đồng hay không.

Văn nghệ sĩ, nghệ nhân, cán bộ văn hóa cơ sở, giáo viên là những người trực tiếp biến một không gian thành nơi gặp gỡ, một hiện vật thành một câu chuyện, một buổi học thành một trải nghiệm đáng nhớ. Cần tạo điều kiện để họ phát huy năng lực, được bồi dưỡng chuyên môn và ghi nhận xứng đáng, nhất là những người gìn giữ nghệ thuật truyền thống và phục vụ cộng đồng ở địa bàn khó khăn.

Cùng với đầu tư của Nhà nước, có thể phát huy vai trò của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng để mở rộng không gian sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm văn hóa. Các ngành công nghiệp văn hóa có khả năng kết nối di sản với nhu cầu giải trí, giáo dục và du lịch, tạo thêm việc làm và nguồn thu để tái đầu tư cho văn hóa. Tuy nhiên, sự sôi động của thị trường cần đi đôi với việc bảo vệ giá trị gốc của di sản, bảo đảm lợi ích chính đáng của cộng đồng và nuôi dưỡng những sáng tạo có giá trị lâu dài. Một nền văn hóa giàu sức sống cần cả những tác phẩm được đông đảo công chúng đón nhận lẫn những giá trị cần kiên trì gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bài phát biểu cũng đặt ra một nguyên tắc rất quan trọng: “Đánh giá kết quả phải dựa vào giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng”. Theo tinh thần đó, mỗi địa phương có thể xây dựng chương trình phát triển công chúng, lịch hoạt động văn hóa quanh năm và cơ chế lắng nghe phản hồi của người dân, thay vì chỉ tập trung nguồn lực vào những thời điểm kỷ niệm.

Ngày 24.11 có thể trở thành dịp nhìn lại những kết quả đã đạt được, chia sẻ các mô hình hiệu quả và khởi động những sáng kiến cho năm tiếp theo. Những hoạt động thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu và sự tham gia tự nguyện của người dân sẽ tạo nền tảng cho ngày hội phát triển bền vững.

Một đất nước giàu sức sống văn hóa, theo tôi, là nơi trẻ em lớn lên cùng sách và nghệ thuật; người già tìm thấy niềm vui trong sinh hoạt cộng đồng; người trẻ có điều kiện sáng tạo; những người làm văn hóa có thể sống với nghề. Đó cũng là nơi con người biết sống tử tế và có trách nhiệm với nhau.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên rồi sẽ đi qua. Những sân khấu sẽ khép lại, những cuộc triển lãm sẽ kết thúc, những đoàn người sẽ trở về với nhịp sống thường ngày. Nhưng điều chúng ta mong muốn là niềm vui được sống cùng văn hóa sẽ còn ở lại, trong một cuốn sách được mở ra, một làn điệu được truyền lại cho con trẻ, một hành động tử tế, một ý tưởng sáng tạo mới.

Khi ấy, ngày 24.11 không chỉ là một dấu mốc trong lịch, mà trở thành điểm khởi đầu cho 365 ngày nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần của dân tộc. Và lời căn dặn văn hóa soi đường cho quốc dân đi sẽ tiếp tục được hiện thực hóa từ chính những điều bình dị trong cuộc sống của mỗi người Việt Nam.