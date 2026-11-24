Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Báo LS)

Dự chương trình có ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, và ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các xã, phường và đông đảo người dân, du khách.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Báo LS)

Sáng 24/11, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, hơn 1.000 người cùng múa chầu then trên nền nhạc dân gian.

Ngay sau màn đồng diễn, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cũng hòa vào điệu múa.

Màn đồng diễn múa chầu then quy mô lớn tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương. (Ảnh: Báo LS)

Chương trình do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, là một trong những điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Tham gia đồng diễn có thành viên các câu lạc bộ thuộc Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và học sinh các trường trên địa bàn.

Thành viên các CLB thực hiện động tác múa chầu uyển chuyển, khỏe khoắn, dứt khoát. (Ảnh: Báo LS)

Trong thực hành then của người Tày, Nùng, múa chầu thường xuất hiện trong các nghi lễ tín ngưỡng. Chầu vua và chầu tướng là hai điệu phổ biến ở Lạng Sơn, với những nét múa riêng ở từng địa phương. Trong nghi lễ, thầy then có thể múa đơn.

Khi biểu diễn tập thể, người múa thường xếp thành đội hình chẵn từ 4 người trở lên. Các động tác tay, chân theo nhịp nhạc gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi và bản làng no ấm.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu hòa mình vào không khí sôi nổi của chương trình đồng diễn múa chầu then quy mô lớn. (Ảnh: Báo LS)

Ở các lễ hội, người biết múa có thể tìm bạn diễn rồi cùng nhập vòng.

Tại phố Hùng Vương, học sinh cùng các thành viên câu lạc bộ đưa điệu chầu then đến với đông đảo công chúng.

Chương trình cũng là dịp để các câu lạc bộ chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ dân ca, dân vũ và trao truyền điệu múa cho thế hệ trẻ.